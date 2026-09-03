O que aconteceu de verdade entre a Inter e Piero Ausilio? O diretor esportivo deixou aquela que foi sua casa nos últimos 28 anos porque não encontrou um acordo para a renovação do contrato, que vence em 2027. Segundo o Corriere della Sera , no último ano ele recebeu 1,5 milhão de euros de salário, pouco mais dos 1,3 que percebia nos últimos anos. O clube havia proposto uma renovação que, porém, o diretor esportivo considerou ofensiva: ou seja, a prorrogação por um ano, até 2028, alinhando-se ao vencimento dos contratos dos integrantes da comissão técnica, com oferta de salário ligeiramente superior. Ou seja, 1,4 mais bônus. Ausilio se sentiu pouco valorizado, esperando uma prorrogação de contrato mais longa e, sobretudo, em valores diferentes. Segundo indiscrições, ele teria querido um vínculo de três anos com um aumento de 300 mil euros.
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Corriere della Seria - Ausilio e a "renovação ofensiva": Inter surpresa, quanto havia oferecido
Inter surpreende
O fundo americano, escreve o Corriere della Sera, considera ter feito o máximo. Na viale della Liberazione, ficaram surpresos: a ruptura se consumou. Ontem chegou a oficialização da despedida, com as palavras de Ausilio: "Depois de 28 anos inesquecíveis, chegou o momento mais difícil: dar adeus àquilo que para mim nunca foi apenas um time, mas uma segunda pele - escreveu Ausilio por meio do site oficial da Inter -. Em quase três décadas, dei à Inter cada segundo da minha vida, cada energia, cada batida do meu coração. A Inter está no meu sangue, é o ar que respirei todos os dias. O meu agradecimento mais profundo e emocionado vai para vocês, torcedores, a alma pulsante desta camisa, que me acompanharam e me apoiaram nesta viagem infinita. Obrigado também aos proprietários, dirigentes e colaboradores, que ao longo dos anos confiaram em mim, dando-me a honra de comandar a área esportiva deste gigante do futebol mundial. E obrigado a todos os treinadores, jogadores, campeões imensos e homens de verdade, que com seu talento e seu suor ergueram troféus aos céus que ficarão para sempre gravados na história deste clube, como a Segunda Estrela da Inter. Deixo este cargo, mas nunca poderei me desligar destas cores. Hoje não se encerra apenas um capítulo profissional: uma parte da minha alma se separa daquilo que mais amei. Obrigado, Inter".
- Getty Images Sport
Baccin aprovado
Para o seu lugar, a Inter escolheu uma solução interna, Dario Baccin: “Dario Baccin, que trabalha em contato direto com o time principal e com a Área Técnica, exercerá a partir de hoje a função de Chief Sport Officer”, diz a nota oficial do clube.
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