Corriere della Seria - Ausilio e a "renovação ofensiva": Inter surpresa, quanto havia oferecido

O fundo americano, escreve o Corriere della Sera, considera ter feito o máximo. Na viale della Liberazione, ficaram surpresos: a ruptura se consumou. Ontem chegou a oficialização da despedida, com as palavras de Ausilio: "Depois de 28 anos inesquecíveis, chegou o momento mais difícil: dar adeus àquilo que para mim nunca foi apenas um time, mas uma segunda pele - escreveu Ausilio por meio do site oficial da Inter -. Em quase três décadas, dei à Inter cada segundo da minha vida, cada energia, cada batida do meu coração. A Inter está no meu sangue, é o ar que respirei todos os dias. O meu agradecimento mais profundo e emocionado vai para vocês, torcedores, a alma pulsante desta camisa, que me acompanharam e me apoiaram nesta viagem infinita. Obrigado também aos proprietários, dirigentes e colaboradores, que ao longo dos anos confiaram em mim, dando-me a honra de comandar a área esportiva deste gigante do futebol mundial. E obrigado a todos os treinadores, jogadores, campeões imensos e homens de verdade, que com seu talento e seu suor ergueram troféus aos céus que ficarão para sempre gravados na história deste clube, como a Segunda Estrela da Inter. Deixo este cargo, mas nunca poderei me desligar destas cores. Hoje não se encerra apenas um capítulo profissional: uma parte da minha alma se separa daquilo que mais amei. Obrigado, Inter".