Segundo apurou o Il Corriere della Sera, uma nova onda de protestos pode desencadear-se – em caso de efetiva nomeação de Pirlo, que hoje vai orientar o seu United FC no amigável, na Áustria, frente ao Salzburgo, mas aguarda um novo contacto com a FIGC para formalizar o acordo até 2030, no valor de 1,5 milhões de euros por época – devido aos cargos ocupados em duas diferentes agências de empresários por Nicolò Pirlo e Christian Maldini, filhos primogénitos de Andrea Pirlo e Paolo Maldini. O primeiro ocupa-se de intermediação e scouting na You First (que entre os seus agenciados também tem o selecionador campeão do mundo com a Espanha, Luis de la Fuente), enquanto o segundo colabora com a GR Sports, de Giuseppe Riso, empresário, entre outros, do outro filho de Maldini, Daniel.