São horas de grande agitação e de grande preocupação para o recém-eleito presidente da Federação Italiana de Futebol, Giovanni Malagò. Como se não bastassem as polémicas políticas desencadeadas pelo contrato de patrocínio com a agência de apostas russa Fonbet e pelas viagens a Moscovo do possível novo selecionador da Itália Andrea Pirlo, sobre o número um da Via Allegri abate-se também a questão relativa aos filhos do próprio treinador de Brescia e do diretor técnico Paolo Maldini.
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Corriere della Sera - Caso da Itália, a polémica explode também sobre os filhos de Pirlo e Maldini: as ligações de Nicolò e Christian com as agências de empresários, o precedente de Lippi
OS FACTOS
Segundo apurou o Il Corriere della Sera, uma nova onda de protestos pode desencadear-se – em caso de efetiva nomeação de Pirlo, que hoje vai orientar o seu United FC no amigável, na Áustria, frente ao Salzburgo, mas aguarda um novo contacto com a FIGC para formalizar o acordo até 2030, no valor de 1,5 milhões de euros por época – devido aos cargos ocupados em duas diferentes agências de empresários por Nicolò Pirlo e Christian Maldini, filhos primogénitos de Andrea Pirlo e Paolo Maldini. O primeiro ocupa-se de intermediação e scouting na You First (que entre os seus agenciados também tem o selecionador campeão do mundo com a Espanha, Luis de la Fuente), enquanto o segundo colabora com a GR Sports, de Giuseppe Riso, empresário, entre outros, do outro filho de Maldini, Daniel.
O precedente de Lippi
A questão da conveniência, que os mais críticos já levantaram nas últimas horas, traz à memória um caso muito semelhante, ocorrido no verão de 2016, quando o ex-presidente da FIGC Carlo Tavecchio pensou em Marcello Lippi como diretor técnico da Itália para acompanhar o trabalho do selecionador Gian Piero Ventura. Uma ideia que naufragou depois de ter sido evidenciado o potencial conflito de interesses devido à carreira consolidada como empresário do filho do antigo selecionador campeão do mundo em 2006, Davide, a ponto de levar a um passo atrás. O mesmo dilema poderia colocar-se, respetivamente, para Andrea Pirlo e Paolo Maldini, apesar de, formalmente, nem Nicolò nem Christian constarem atualmente no registo de empresários.
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