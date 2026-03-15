Corriere della Sera: “A diretoria da AIA dá razão ao Inter sobre o pênalti não marcado contra o Atalanta”

"Frattesi antecipa, Scalvini chega atrasado e toca na perna de Frattesi, mas, ao ver a imagem, o contato é realmente muito leve", comentou o especialista em arbitragem Luca Marelli à DAZN. "No contato entre Frattesi e Scalvini, Frattesi antecipa o jogador da Atalanta e há um contato entre os pés. Não é um chute propriamente dito, trata-se de sensibilidade e subjetividade. Nesse contato, não vejo um contato que justifique pênalti, não há um pênalti propriamente dito. Manganiello não viu nada, esses episódios não são visíveis, é difícil ter certeza do que aconteceu. É um episódio subjetivo, passível de interpretação, cujas opiniões são todas legítimas. Foi assim que o VAR decidiu. Na minha opinião, é correto deixar a decisão em campo”.