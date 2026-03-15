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FC Internazionale v Atalanta BC - Serie AGetty Images Sport

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Corriere della Sera: “A diretoria da AIA dá razão ao Inter sobre o pênalti não marcado contra o Atalanta”

Mais um episódio que certamente vai dar o que falar neste fim de semana do campeonato

As polêmicas após o empate Inter x Atalanta por 1 a 1 não dão sinais de abrandar, o que, na perspectiva dos nerazzurri de Milão, pode reabrir a disputa pelo título se o Milan conquistar os três pontos contra a Lazio: no centro das atenções está o contato, na área de pênalti dos bergamascos, entre Davide Frattesi e Giorgio Scalvini — sobre o qual tanto o árbitro Manganiello quanto o VAR decidiram não intervir.

  • A ADMISSÃO DOS LÍDERES DA AIA

    "Na tribuna, Gervasoni e De Marco dell’Aia (assim como a diretoria) dão a entender que, pelo menos no que diz respeito ao pênalti, o Inter tem razão. O mesmo aconteceu no ano passado, após a derrota em San Siro para a Roma, devido a uma falta não marcada de Ndicka sobre Bisseck. Os fantasmas nunca vêm sozinhos", diz a passagem em questão no Corriere della Sera.
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  • O COMENTÁRIO DE MARELLI NA DAZN

    "Frattesi antecipa, Scalvini chega atrasado e toca na perna de Frattesi, mas, ao ver a imagem, o contato é realmente muito leve", comentou o especialista em arbitragem Luca Marelli à DAZN. "No contato entre Frattesi e Scalvini, Frattesi antecipa o jogador da Atalanta e há um contato entre os pés. Não é um chute propriamente dito, trata-se de sensibilidade e subjetividade. Nesse contato, não vejo um contato que justifique pênalti, não há um pênalti propriamente dito. Manganiello não viu nada, esses episódios não são visíveis, é difícil ter certeza do que aconteceu. É um episódio subjetivo, passível de interpretação, cujas opiniões são todas legítimas. Foi assim que o VAR decidiu. Na minha opinião, é correto deixar a decisão em campo”.

  • INTER EM SILÊNCIO NA IMPRENSA

    Conforme relatado pelo correspondente da DAZN presente no estádio de Milão, a diretoria do clube da Viale della Liberazione era esperada diante das câmeras para as tradicionais entrevistas pós-jogo, mas as várias polêmicas suscitadas pela partida contra a Atalanta fizeram com que os membros da diretoria nerazzurra refletissem por cerca de uma hora, decidindo então não enviar nenhum representante para falar nem à DAZN nem à coletiva de imprensa.


  • REUNIÃO ENTRE CHIVU E A DIREÇÃO

    Em seguida, chegou uma atualização dos colegas do La Gazzetta dello Sport: ao final da partida, Chivu ficou no vestiário junto com toda a diretoria da Inter. Uma reunião na qual estavam presentes o presidente Giuseppe Marotta, o diretor esportivo Piero Ausilio, seu vice Baccin e o gerente do clube Ferri.

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