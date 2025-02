A corrida pela Bola de Ouro já começou! E no é Real Madrid Kylian Mbappé, e não Vinícius Júnior, quem está na dianteira agora

O francês se estabeleceu no Santiago Bernabéu e parece o mais preparado para desafiar Mohamed Salah e Raphinha pela Bola de Ouro

A Bola de Ouro faz mal ao futebol. Não faz sentido uma premiação individual ter se tornado tão importante em um esporte coletivo. A expectativa era de que a polêmica diminuísse após o fim da rivalidade entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, que inflou sua popularidade de forma desproporcional — mas não foi o que aconteceu.

A cerimônia do ano passado foi, de longe, a mais absurda e constrangedora até agora, com o Real Madrid boicotando o evento ao saber que seu craque, Vinícius Júnior, ficou atrás de Rodri no pódio. O meio-campista do Manchester City e da seleção espanhola teve uma temporada impecável e foi um vencedor mais do que justo, mas Vinícius e o clube sequer fizeram questão de estar presentes na coroação de Rodri, possivelmente o melhor jogador do mundo naquele ano. O resultado? Suas queixas sobre falta de respeito soaram como o auge da ironia.

Foi uma cena surpreendentemente patética de birra de um jogador que conquistou tantos admiradores por sua luta — muitas vezes solitária — contra o racismo na Espanha. Mas, ao mesmo tempo, uma atitude previsivelmente mesquinha vinda do clube mais arrogante do futebol.