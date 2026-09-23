Cucurella descartou preocupações sobre a intensidade do Real Madrid após um início desafiador em sua campanha em La Liga. O defensor respondeu rapidamente às estatísticas que sugerem que o Real Madrid atualmente percorre a menor distância na elite do futebol espanhol.

Falando enquanto estava a serviço da seleção da Espanha, o lateral argumentou que a intensa análise é motivada puramente pelos resultados. Cucurella acredita que as críticas só existem por causa de suas recentes derrotas contra o Atletico e o Betis.

A estrela do Real Madrid insiste que seus companheiros de equipe não estão sem empenho. Ele segue confiante de que o debate em torno do rendimento físico da equipe é, em grande parte, um exagero da mídia.