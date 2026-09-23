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'Corremos muito!' - Marc Cucurella rebate alegações de que o Real Madrid é preguiçoso após derrotas surpreendentes na La Liga
Deixando de lado as críticas iniciais
Cucurella descartou preocupações sobre a intensidade do Real Madrid após um início desafiador em sua campanha em La Liga. O defensor respondeu rapidamente às estatísticas que sugerem que o Real Madrid atualmente percorre a menor distância na elite do futebol espanhol.
Falando enquanto estava a serviço da seleção da Espanha, o lateral argumentou que a intensa análise é motivada puramente pelos resultados. Cucurella acredita que as críticas só existem por causa de suas recentes derrotas contra o Atletico e o Betis.
A estrela do Real Madrid insiste que seus companheiros de equipe não estão sem empenho. Ele segue confiante de que o debate em torno do rendimento físico da equipe é, em grande parte, um exagero da mídia.
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Defendendo a intensidade de trabalho da equipe
Durante uma entrevista à Cadena SER, Cucurella compartilhou sua reação sincera às estatísticas de corrida da equipe. O defensor admitiu que os números o pegaram de surpresa, insistindo que o elenco dá absolutamente tudo em campo.
"A verdade é que isso me surpreendeu, porque, se fosse uma questão de ter longos períodos de posse de bola, eu talvez pudesse dizer que não, mas correr... Acho que corremos muito", explicou Cucurella.
"Se tivéssemos vencido todos os jogos, não haveria conversa sobre corrermos pouco. Eles diriam que corremos muito pouco, mas somos muito eficientes, ou alguma outra manchete."
Usando dados para impulsionar a melhoria
O Real Madrid vem sofrendo forte pressão da mídia após a frustrante derrota para o Betis e a dolorosa derrota no clássico para o Atlético. Esses tropeços naturalmente ampliaram os debates em torno da abordagem física da equipe nos jogos.
Apesar de defender com veemência seus companheiros de equipe, Cucurella reconheceu o valor inegável das estatísticas subjacentes. Ele reconheceu que o elenco precisa usar esses números de forma construtiva para corrigir suas falhas atuais.
"No fim das contas, os dados estão aí", admitiu o internacional espanhol. "Os dados também servem para melhorar, para trabalhar as coisas, e saber que talvez precisemos dar um pouco mais ou terminar de melhorar as coisas."
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Focando em vitórias futuras
O Madrid estará desesperado para reencontrar a forma vencedora quando o futebol doméstico finalmente retornar. O Real Madrid tem uma sequência exigente pela frente, e somar três pontos segue como prioridade máxima para aliviar a pressão crescente. Enquanto isso, Cucurella primeiro cumprirá compromissos com a seleção da Espanha, que enfrentará Inglaterra, Croácia e República Tcheca.
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