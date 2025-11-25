+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Chelsea Estevao GFXGetty/GOAL

Corre atrás, Lamine Yamal! Estevão brilha em vitória do Chelsea sobre o Barcelona, pela Champions League, e mostra o tamanho de seu talento

A boa forma do Chelsea sob o comando de Enzo Maresca continuou com uma vitória impressionante sobre o Barcelona na Liga dos Campeões nesta terça-feira. Os Blues levaram a melhor contra seus rivais espanhóis, vencendo por 3 a 0, graças a um gol contra de Jules Koundé, um maravilhoso chute de Estêvão e o primeiro gol de Liam Delap em Stamford Bridge. Mas o time da Premier League poderia ter marcado seis ou sete gols, e dominou completamente durante os 90 minutos

O time da casa viu dois gols anulados por impedimento nos primeiros 25 minutos, com Enzo Fernández tendo suas celebrações interrompidas duas vezes, primeiro por uma mão de Wesley Fofana e depois pela bandeira de impedimento. Na verdade, os Blues quase se viram em desvantagem após um raro ataque do Barça nos estágios iniciais, com Lamine Yamal realizando uma jogada habilidosa e passando para Ferrán Torres, que chutou agonizantemente fora do gol de Robert Sanchez.

Pouco mais de 20 minutos depois, os visitantes foram punidos. Na terceira grande chance dos homens de Maresca, Marc Cucurella - que foi brilhante ao longo da noite - venceu a linha alta do Barcelona e entregou um cruzamento rasteiro para a pequena área. Após alguns segundos complicados em que Pedro Neto tentou um calcanhar para o gol, a bola rebateu em Jules Koundé e entrou, dando ao Chelsea uma merecida vantagem.

Com as costas agora contra a parede, a miséria do Barça foi ainda mais agravada depois que o capitão Ronald Araújo foi expulso pouco antes do intervalo. Um cartão amarelo bobo por desacato ao árbitro foi seguido por uma entrada imprudente em Cucurella, dando ao oficial nenhuma escolha a não ser expulsar o defensor uruguaio.

Com o Chelsea no controle total, o segundo tempo foi, em geral, tranquilo. O momento da noite veio de Estêvão, que fez o que quis com a defesa do Barcelona e  disparou um chute para o alto da rede com seu pé direito (que, por sinal, não é o dominante). Foi outro claro sinal do talento que ele possui, ofuscando Yamal quando mais importava.

A dor não parou por aí para o time de Flick, que viu sua defesa ser rompida pela terceira vez antes do apito final. Desta vez foi Delap quem marcou, chutando baixo após o passe de Enzo Fernández para selar o jogo que nunca foi, realmente, uma disputa.

A GOAL avalia os jogadores do Chelsea em Stamford Bridge...

  • Chelsea FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport

    Goleiro e Defesa

    Robert Sánchez (7/10):

    Outra atuação sólida. Ele lidou com algumas bolas perigosas por trás de seus defensores, mas foi pouco exigido ao longo da noite. 

    Reece James (8/10):

    Seu período prolongado sem lesões está trazendo grandes resultados. O capitão do Chelsea liderou pelo exemplo, como de costume, até mesmo passando uma bola fabulosa por trás para o gol de Estêvão.

    Wesley Fofana (6/10):

    Pareceu confortável em uma noite onde teve pouco a fazer.

    Trevoh Chalobah (7/10):

    Soltou alguns gritos para o público ao longo da noite após realizar várias entradas duras. Lidou incrivelmente bem com a ameaça de Lewandowski e parecia determinado a manter o zero no placar. Missão cumprida!

    Marc Cucurella (9/10):

    Manteve seu companheiro de seleção, Yamal, sob controle com facilidade e provou mais uma vez por que é um dos melhores defensores da Europa.

  • Chelsea FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport

    Meio-campo

    Malo Gusto (7/10):

    Perseguiu os jogadores do Barça desde o meio-campo e interceptou tudo que não foi coberto por Caicedo. Substituído por Andrey Santos no intervalo.

    Moises Caicedo (9/10):

    Mais uma atuação impecável do astro do meio-campo dos Blues. A cada 30 segundos, Caicedo aparecia com um desarme crucial e mantinha o Chelsea no ataque. Incansável a cada segundo em que esteve em campo.

    Enzo Fernández (8/10):

    Ditou o ritmo em uma função ligeiramente mais avançada e poderia ter marcado dois gols, não fossem por decisões da arbitragem. Em vez disso, o argentino teve que se contentar com uma assistência encantadora, que preparou para Delap.

  • Estevao Chelsea 2025-26Getty Images

    Ataque

    Estêvão (8/10):

    O jovem brasileiro provou que há substância por trás das comparações entre ele e Yamal. Seu momento mágico no segundo tempo roubou a cena, colocando o time da casa na liderança e adicionando mais um fantástico gol à sua crescente coleção no Chelsea. 

    Pedro Neto (6/10):

    Ele foi menos eficaz com a bola do que seus companheiros de equipe, mas fez muitas corridas incisivas nas costas da defesa do Barcelona. Teve uma grande chance no primeiro tempo que chutou por cima e outra no segundo tempo.

    Alejandro Garnacho (4/10):

    Foi uma noite tranquila para a contratação da última janela de transferências. Além de um chute bloqueado nos primeiros 45 minutos, Garnacho foi ineficaz e foi substituído antes dos 60 minutos.

  • Enzo Maresca 2025-26Getty/GOAL

    Substitutos e Treinador

    Andrey Santos (6/10):

    Foi introduzido no intervalo e cobriu bastante terreno, embora o meio-campista raramente tenha tido a posse da bola e tenha optado por fazer o trabalho sujo ao lado de Caicedo e Fernández.

    Liam Delap (7/10):

    Entrou e causou estragos, abrindo caminho para posições perigosas e sendo eventualmente recompensado com seu primeiro gol em Stamford Bridge para encerrar o jogo em 3 a 0.

    Jamie Gittens (6/10):

    Pareceu afiado nos minutos que lhe foram dados e deu um bom desafio a Koundé, embora suas pernas estivessem muito mais frescas do que as do francês.

    Tyrique George (N/A):

    Introduzido nos minutos finais no lugar do excelente Estêvão.

    Josh Acheampong (N/A):

    Entrou no lugar do capitão Reece James, que recebeu uma ovação de pé dos torcedores do Chelsea.

    Enzo Maresca (9/10):

    O técnico acertou em cheio nas táticas e superou completamente Flick no banco oposto. Os passes rápidos e corridas pelas costas recompensaram, mesmo que seus jogadores tenham sido pegos em impedimento várias vezes. Merece muito crédito pela vitória.

