Corre atrás, Lamine Yamal! Estevão brilha em vitória do Chelsea sobre o Barcelona, pela Champions League, e mostra o tamanho de seu talento

O time da casa viu dois gols anulados por impedimento nos primeiros 25 minutos, com Enzo Fernández tendo suas celebrações interrompidas duas vezes, primeiro por uma mão de Wesley Fofana e depois pela bandeira de impedimento. Na verdade, os Blues quase se viram em desvantagem após um raro ataque do Barça nos estágios iniciais, com Lamine Yamal realizando uma jogada habilidosa e passando para Ferrán Torres, que chutou agonizantemente fora do gol de Robert Sanchez.

Pouco mais de 20 minutos depois, os visitantes foram punidos. Na terceira grande chance dos homens de Maresca, Marc Cucurella - que foi brilhante ao longo da noite - venceu a linha alta do Barcelona e entregou um cruzamento rasteiro para a pequena área. Após alguns segundos complicados em que Pedro Neto tentou um calcanhar para o gol, a bola rebateu em Jules Koundé e entrou, dando ao Chelsea uma merecida vantagem.

Com as costas agora contra a parede, a miséria do Barça foi ainda mais agravada depois que o capitão Ronald Araújo foi expulso pouco antes do intervalo. Um cartão amarelo bobo por desacato ao árbitro foi seguido por uma entrada imprudente em Cucurella, dando ao oficial nenhuma escolha a não ser expulsar o defensor uruguaio.

Com o Chelsea no controle total, o segundo tempo foi, em geral, tranquilo. O momento da noite veio de Estêvão, que fez o que quis com a defesa do Barcelona e disparou um chute para o alto da rede com seu pé direito (que, por sinal, não é o dominante). Foi outro claro sinal do talento que ele possui, ofuscando Yamal quando mais importava.

A dor não parou por aí para o time de Flick, que viu sua defesa ser rompida pela terceira vez antes do apito final. Desta vez foi Delap quem marcou, chutando baixo após o passe de Enzo Fernández para selar o jogo que nunca foi, realmente, uma disputa.

A GOAL avalia os jogadores do Chelsea em Stamford Bridge...