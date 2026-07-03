AFP
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“Corra 1.000 maratonas!” – Por que Cristiano Ronaldo ainda pode ter forças para mais uma na Copa do Mundo de 2030, conforme explica um ex-companheiro de equipe do Manchester United o que torna o “robô” GOAT único
Portugal será co-anfitrião da Copa do Mundo de 2030, ao lado da Espanha e do Marrocos
Portugal assumirá as funções de co-anfitrião ao lado da Espanha e do Marrocos. O país pretende oferecer um grande espetáculo, e espera-se que Ronaldo tenha um papel importante nesse evento. Resta saber se ele calçará as chuteiras para quebrar recordes e entrará em campo.
Não há sinais de que ele esteja perdendo o ritmo, tendo conquistado o título da Liga Profissional da Arábia Saudita com o Al-Nassr na temporada 2025-26. Ele já garantiu duas Chuteiras de Ouro no Oriente Médio, enquanto ainda faltam 12 meses para o término do contrato mais lucrativo de sua carreira.
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1.000 gols e jogar ao lado do filho: Ronaldo ainda tem metas a alcançar aos 41 anos
Uma renovação de contrato pode ser acordada em Riade, enquanto CR7 continua em busca de metas individuais. Ele está determinado a atingir a marca de 1.000 gols em partidas oficiais na carreira e a se tornar companheiro de equipe de seu filho mais velho, Cristiano Jr.
Prolongar sua carreira permitirá que ambas as metas sejam alcançadas, ao mesmo tempo em que elevará ainda mais o nível de seu brilhantismo. Ele já é o jogador com mais partidas e mais gols marcados no futebol masculino internacional e prometeu estar sempre à disposição quando seu país o convocar.
Será que a seleção o convocará novamente em 2028 para disputar o Campeonato Europeu, antes de voltar o foco coletivo para mais uma Copa do Mundo? Ronaldo tem sido discreto quanto ao seu futuro a longo prazo, em meio às especulações de sua irmã sobre uma “última dança”, mas o apelo de mais um grande torneio em solo nacional é óbvio.
Será que Ronaldo poderia prolongar sua carreira para disputar uma sétima Copa do Mundo?
O pentacampeão da Bola de Ouro construiu sua carreira silenciando os céticos e desafiando a lógica, tendo grande orgulho em provar que seus detratores estão errados. Mais questionamentos surgiram na Copa do Mundo de 2026, mas será que eles servirão apenas para alimentar as mais acirradas discussões do mundo do esporte?
Quando essa pergunta foi feita a Saha, ex-companheiro de Ronaldo no Manchester United — em entrevista concedida ao GOAL por cortesia do Freebets.com, o site que reúne os melhores sites de apostas —, ele disse: “Esse é o problema, acho que em algum momento ele terá que parar, porque é claramente um ser humano. Mas sim, ele está jogando como um robô.
“Ele tem esse corpo excepcional e seu cérebro não é como o de uma pessoa normal. Não acho que nem mesmo [Lionel] Messi tenha esse tipo de cérebro, porque Messi entende que não consegue correr tanto quanto Cristiano. Ele simplesmente sabe muito bem que precisará da ajuda de praticamente oito a nove jogadores dedicados ao seu jogo; caso contrário, Messi não jogaria dessa maneira.
“Cristiano não pede. Ele não pede ajuda. Ele diz: ‘Estou em forma o suficiente, sou tão bom quanto, tenho uns 35 anos, então vou marcar com o apoio de vocês ou não’. Então, essa é realmente uma mentalidade incrível que eu respeito.
“É uma diferença enorme, enorme, enorme entre esses dois. Mesmo sendo dois monstros, sem dúvida eu respeito mais esse cara porque, se você olhar as estatísticas dele — ele corre nove e meio, dez ou onze quilômetros. São números absurdos. Ele já deve ter corrido mil maratonas até agora! É uma loucura.”
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Jogos de Portugal: Ronaldo se prepara para enfrentar a Espanha
Ronaldo manteve-se em excelente forma física ao longo de uma carreira impressionante que o levou do Sporting ao Al-Nassr, passando pelo Manchester United, Real Madrid e Juventus. Ao longo do caminho, conquistou uma coleção invejável de títulos importantes, mas ainda há uma omissão notável nessa lista de conquistas.
A glória na Copa do Mundo tem se mostrado difícil de alcançar, mas a intenção continua sendo conquistar esse título. Portugal terá um grande desafio pela frente em 2026, ao se preparar para enfrentar a vizinha Espanha nas oitavas de final, e mais uma derrota por pouco poderia convencer CR7 a continuar jogando até os 40 e poucos anos, rumo a 2030.
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