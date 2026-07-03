O pentacampeão da Bola de Ouro construiu sua carreira silenciando os céticos e desafiando a lógica, tendo grande orgulho em provar que seus detratores estão errados. Mais questionamentos surgiram na Copa do Mundo de 2026, mas será que eles servirão apenas para alimentar as mais acirradas discussões do mundo do esporte?

Quando essa pergunta foi feita a Saha, ex-companheiro de Ronaldo no Manchester United — em entrevista concedida ao GOAL por cortesia do Freebets.com, o site que reúne os melhores sites de apostas —, ele disse: “Esse é o problema, acho que em algum momento ele terá que parar, porque é claramente um ser humano. Mas sim, ele está jogando como um robô.

“Ele tem esse corpo excepcional e seu cérebro não é como o de uma pessoa normal. Não acho que nem mesmo [Lionel] Messi tenha esse tipo de cérebro, porque Messi entende que não consegue correr tanto quanto Cristiano. Ele simplesmente sabe muito bem que precisará da ajuda de praticamente oito a nove jogadores dedicados ao seu jogo; caso contrário, Messi não jogaria dessa maneira.

“Cristiano não pede. Ele não pede ajuda. Ele diz: ‘Estou em forma o suficiente, sou tão bom quanto, tenho uns 35 anos, então vou marcar com o apoio de vocês ou não’. Então, essa é realmente uma mentalidade incrível que eu respeito.

“É uma diferença enorme, enorme, enorme entre esses dois. Mesmo sendo dois monstros, sem dúvida eu respeito mais esse cara porque, se você olhar as estatísticas dele — ele corre nove e meio, dez ou onze quilômetros. São números absurdos. Ele já deve ter corrido mil maratonas até agora! É uma loucura.”