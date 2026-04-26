Corinthians vence Vasco, encerra jejum de nove jogos sem vitórias no Brasileirão e se afasta da zona de rebaixamento

O Corinthians venceu o Vasco por 1 a 0 neste domingo (26), na Neo Química Arena, e encerrou um longo jejum no Brasileirão 2026. Mesmo desfalcado dos titulares Matheuzinho e Hugo Souza, ambos punidos pelo STJD, o Timão marcou na primeira etapa, se defendeu bem após a expulsão de André e garantiu três pontos importantes. Com o resultado, a equipe paulista subiu para a 14ª colocação e se afastou da zona de rebaixamento.

A vitória encerra uma sequência de nove jogos sem triunfos do Corinthians no campeonato brasileiro, cenário que aumentava a pressão sobre elenco e comissão técnica. Desde a chegada de Fernando Diniz, porém, o clube vive outro momento. Diante de seu ex-time neste domingo, o treinador manteve a invencibilidade no comando alvinegro, agora com quatro vitórias e três empates, e dá sinais de uma nova fase em Itaquera.

O gol da vitória saiu aos 38 minutos do primeiro tempo. Após boa troca de passes pelo lado esquerdo, Matheus Bidu apareceu na área e finalizou para vencer o goleiro vascaíno, levando a torcida ao delírio na Neo Química Arena. A assistência foi de Rodrigo Garro, que teve boa atuação na partida e parece ter voltado à sua boa forma sob o comando de Diniz. Outro destaque foi Raniele, que atuou na lateral-direita na ausência de Matheuzinho mas conseguiu se impôr na partida e teve bom desempenho defensivo.