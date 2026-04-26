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Corinthians Vasco 2026Getty Images
Joaquim Lira Viana

Corinthians vence Vasco, encerra jejum de nove jogos sem vitórias no Brasileirão e se afasta da zona de rebaixamento

Corinthians
Vasco
Corinthians x Vasco
Brasileirão

Em duelo alvinegro, André é expulso por entrada dura, mas Matheus Bidu marca para o Timão e alivia a pressão da equipe na tabela

O Corinthians venceu o Vasco por 1 a 0 neste domingo (26), na Neo Química Arena, e encerrou um longo jejum no Brasileirão 2026. Mesmo desfalcado dos titulares Matheuzinho e Hugo Souza, ambos punidos pelo STJD, o Timão marcou na primeira etapa, se defendeu bem após a expulsão de André e garantiu três pontos importantes. Com o resultado, a equipe paulista subiu para a 14ª colocação e se afastou da zona de rebaixamento.

A vitória encerra uma sequência de nove jogos sem triunfos do Corinthians no campeonato brasileiro, cenário que aumentava a pressão sobre elenco e comissão técnica. Desde a chegada de Fernando Diniz, porém, o clube vive outro momento. Diante de seu ex-time neste domingo, o treinador manteve a invencibilidade no comando alvinegro, agora com quatro vitórias e três empates, e dá sinais de uma nova fase em Itaquera.

O gol da vitória saiu aos 38 minutos do primeiro tempo. Após boa troca de passes pelo lado esquerdo, Matheus Bidu apareceu na área e finalizou para vencer o goleiro vascaíno, levando a torcida ao delírio na Neo Química Arena. A assistência foi de Rodrigo Garro, que teve boa atuação na partida e parece ter voltado à sua boa forma sob o comando de Diniz. Outro destaque foi Raniele, que atuou na lateral-direita na ausência de Matheuzinho mas conseguiu se impôr na partida e teve bom desempenho defensivo.

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  • André CorinthiansRodrigo Coca/Corinthians

    A expulsão de André

    O lance que mais chamou atenção na partida aconteceu pouco depois do gol de Matheus Bidu. Nos acréscimos do primeiro tempo, o volante André acertou entrada dura em Thiago Mendes, do Vasco, e recebeu cartão vermelho direto do árbitro, deixando o Corinthians com um jogador a menos para toda a segunda etapa.

    André já vinha de punição por indisciplina no clássico contra o Palmeiras, quando foi expulso após gesto obsceno. Na rodada anterior do Brasileirão, diante do Vitória, o volante cumpriu suspensão e ficou fora. De volta ao time neste domingo, acabou novamente expulso em seu primeiro jogo após retornar.

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  • Corinthians v Santa Fe - Copa CONMEBOL LibertadoresGetty Images Sport

    O que vem por aí para o Corinthians

    O próximo desafio do Corinthians será válido pela Copa Libertadores 2026, contra o Peñarol, na Neo Química Arena. A partida será disputada na próxima quinta-feira (30), às 21h (horário de Brasília).

    O Timão é o primeiro colocado do Grupo E, com duas vitórias em dois jogos, e espera manter a sequência positiva no duelo em casa contra os uruguaios.

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