Corinthians troca documentos com clube da Dinamarca e aguarda volante no Brasil

Charles vai assinar contrato de quatro temporadas no Parque São Jorge; clube paulista terá 80% dos direitos econômicos

O Corinthians troca documentos com o Midtjylland, da Dinamarca, para anunciar a contratação do volante Charles, de 28 anos, como soube a GOAL. O meio-campista é aguardado em São Paulo para realização de exames médicos e assinatura do contrato de quatro temporadas.

A chegada do jogador vai custar € 1,5 milhão (R$ 9 milhões na cotação atual) aos cofres do clube, que será detentor de 80% dos direitos econômicos do meio-campista. Ele tinha vínculo até 30 de junho de 2026 no futebol dinamarquês.

A contratação de Charles já estava alinhada antes da chegada de Ramón Díaz ao comando técnico do Corinthians. O treinador argentino, contudo, avalizou o negócio e aguarda o desembarque do atleta na capital paulista para reforçar o atual elenco.

