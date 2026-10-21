Corinthians promove mudança na organização do futebol após demissão de Marcelo Paz

Marcelo Paz não é mais executivo de futebol do Corinthians. Em reunião nesta terça-feira (20), o presidente Osmar Stabile decidiu encerrar o vínculo do dirigente após uma sequência de resultados ruins, a pressão da torcida e o desgaste interno em meio à crise esportiva do clube.

Nas últimas semanas, Stabile recebeu representantes da Gaviões da Fiel no Parque São Jorge e ouviu cobranças pela saída de Paz. O movimento coincidiu com a sequência negativa do Timão no Campeonato Brasileiro e o aumento da preocupação com o risco de rebaixamento.

O executivo e sua esposa, vice-governadora do Ceará, também vinham recebendo ameaças nas redes sociais. O cenário de instabilidade, somado ao desempenho da equipe, contribuiu para a decisão da diretoria.

Contratado em dezembro do ano passado, Marcelo Paz chegou ao CT Joaquim Grava com a missão de reorganizar o departamento de futebol em meio à crise financeira e aos frequentes transfer bans, que limitavam a capacidade de investimento do clube.

Durante sua passagem, trabalhou com os técnicos Dorival Júnior, Fernando Diniz e, mais recentemente, Clarence Seedorf. Também teve participação importante nas conversas pela renovação do atacante Memphis Depay, considerado pelo executivo uma peça fundamental para o elenco.

Apesar do título da Supercopa Rei nesta temporada, o Corinthians acumulou resultados negativos ao longo do ano. Em 56 partidas, foram 20 vitórias, 16 empates e 20 derrotas, retrospecto que aumentou a pressão sobre a estrutura do futebol alvinegro.