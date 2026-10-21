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Luis Felipe Gonçalves

Corinthians promove mudança na organização do futebol após demissão de Marcelo Paz

Corinthians
Brasileirão
C. Seedorf

Sequência negativa, pressão da torcida e desgaste com parte do elenco pesaram na saída do executivo em meio à luta contra o rebaixamento

Marcelo Paz não é mais executivo de futebol do Corinthians. Em reunião nesta terça-feira (20), o presidente Osmar Stabile decidiu encerrar o vínculo do dirigente após uma sequência de resultados ruins, a pressão da torcida e o desgaste interno em meio à crise esportiva do clube.

Nas últimas semanas, Stabile recebeu representantes da Gaviões da Fiel no Parque São Jorge e ouviu cobranças pela saída de Paz. O movimento coincidiu com a sequência negativa do Timão no Campeonato Brasileiro e o aumento da preocupação com o risco de rebaixamento.

O executivo e sua esposa, vice-governadora do Ceará, também vinham recebendo ameaças nas redes sociais. O cenário de instabilidade, somado ao desempenho da equipe, contribuiu para a decisão da diretoria.

Contratado em dezembro do ano passado, Marcelo Paz chegou ao CT Joaquim Grava com a missão de reorganizar o departamento de futebol em meio à crise financeira e aos frequentes transfer bans, que limitavam a capacidade de investimento do clube.

Durante sua passagem, trabalhou com os técnicos Dorival Júnior, Fernando Diniz e, mais recentemente, Clarence Seedorf. Também teve participação importante nas conversas pela renovação do atacante Memphis Depay, considerado pelo executivo uma peça fundamental para o elenco.

Apesar do título da Supercopa Rei nesta temporada, o Corinthians acumulou resultados negativos ao longo do ano. Em 56 partidas, foram 20 vitórias, 16 empates e 20 derrotas, retrospecto que aumentou a pressão sobre a estrutura do futebol alvinegro.

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  • imago-sport-1080743312.jpgFotoarena

    Bastidores da demissão

    A saída de Marcelo Paz foi resultado de um desgaste acumulado em três frentes: os resultados em campo, a pressão externa e a insatisfação de parte do elenco com sua atuação nos bastidores.

    Um dos episódios que antecederam a demissão foi uma ligação telefônica na qual o executivo questionou mais um atraso no pagamento dos direitos de imagem dos jogadores. A conversa com Osmar Stabile foi seguida por uma reunião no CT Joaquim Grava, que selou o encerramento do vínculo.

    Segundo fontes ouvidas pela reportagem, o desempenho esportivo foi o principal motivo para a decisão. Após as eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores, o Corinthians viu sua campanha no Brasileirão se deteriorar, chegando a acumular oito derrotas consecutivas. O empate por 1 a 1 com o Vitória, na segunda-feira, interrompeu a série negativa, mas não foi suficiente para aliviar a pressão.

    A proximidade do fim da temporada e a dificuldade para encontrar soluções para a crise também pesaram. Com o risco de rebaixamento em evidência, a diretoria optou por promover uma mudança na condução do departamento de futebol.

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  • imago-sport-1084524204.jpgBrazil Photo Press

    Desgaste com o elenco

    Além dos resultados, a relação com parte dos jogadores contribuiu para a saída do executivo. Na avaliação interna, Marcelo Paz era visto como pouco combativo na defesa dos interesses do grupo diante da presidência.

    Ao longo do ano, o Corinthians acumulou pendências envolvendo salários, premiações e direitos de imagem. Nesse contexto, jogadores insatisfeitos esperavam que o dirigente cobrasse a diretoria com mais firmeza e atuasse de maneira mais incisiva para solucionar os atrasos.

    Funcionários do CT Joaquim Grava descreviam Paz como uma figura educada, polida e disposta a preservar uma relação cordial com Osmar Stabile. Para parte do elenco, porém, essa postura dificultava uma defesa mais contundente das demandas dos atletas.

    A comparação com Fabinho Soldado, antecessor no cargo, ganhou força nos bastidores. Ex-jogador, Fabinho tinha um perfil considerado mais combativo e era visto por integrantes do grupo como alguém próximo dos atletas e disposto a levar suas reivindicações à diretoria.

    A diferença de postura ampliou a insatisfação em um ambiente já marcado pela pressão esportiva e financeira. Assim, além dos resultados, a capacidade de Marcelo Paz de mediar conflitos internos e defender os interesses do elenco também passou a ser questionada, contribuindo para o fim de sua passagem pelo Corinthians.

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