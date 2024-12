Confira o caminho que o Timão precisará percorrer para chegar à fase de grupos do principal torneio de clubes da América do Sul

Depois de uma fantástica arrancada na reta final do Brasileirão 2024, o Corinthians não só escapou do rebaixamento com folgas como conseguiu garantir uma vaga na pré-Libertadores 2025.

Deste modo, o clube paulista precisará superar dois adversários para chegar à fase de grupos do principal torneio de clubes da América do Sul.

Abaixo, mostramos o caminho do Timão na disputa da pré-Libertadores 2025 e mais algumas informações relevantes.