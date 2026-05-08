Corinthians lança nova camisa inspirada na invasão de 1976 no Maracanã: veja preço, fotos, onde comprar, novidades e mais informações

O Corinthians apresentou oficialmente, nesta sexta-feira (8), sua nova coleção de uniformes para a temporada. Desenvolvida pela Nike, a linha celebra os 50 anos da histórica "Invasão Corinthiana", episódio marcante do futebol brasileiro em que milhares de torcedores alvinegros viajaram ao Rio de Janeiro para acompanhar a semifinal do Campeonato Brasileiro de 1976 contra o Fluminense, no Maracanã.

A campanha resgata a conexão histórica entre clube e torcida e aposta em referências visuais da época para criar os novos modelos. As camisas trazem elementos retrô, escudo clássico e detalhes especiais que homenageiam um dos maiores deslocamentos de torcedores da história do esporte nacional.