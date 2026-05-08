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Camisa Corinthians 2026Divulgação/Corinthians
Gabriel Marin

Corinthians lança nova camisa inspirada na invasão de 1976 no Maracanã: veja preço, fotos, onde comprar, novidades e mais informações

Corinthians

Nova coleção 2026/2027 homenageia os 50 anos da histórica invasão ao Maracanã e resgata elementos retrô dos uniformes da década de 70

O Corinthians apresentou oficialmente, nesta sexta-feira (8), sua nova coleção de uniformes para a temporada. Desenvolvida pela Nike, a linha celebra os 50 anos da histórica "Invasão Corinthiana", episódio marcante do futebol brasileiro em que milhares de torcedores alvinegros viajaram ao Rio de Janeiro para acompanhar a semifinal do Campeonato Brasileiro de 1976 contra o Fluminense, no Maracanã.

A campanha resgata a conexão histórica entre clube e torcida e aposta em referências visuais da época para criar os novos modelos. As camisas trazem elementos retrô, escudo clássico e detalhes especiais que homenageiam um dos maiores deslocamentos de torcedores da história do esporte nacional.

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  • Camisa Corinthians 2026Divulgação/Corinthians

    Camisa principal resgata uniforme usado em 1976

    O uniforme principal aposta em um visual inspirado diretamente na camisa utilizada pelo Corinthians naquela partida histórica no Maracanã.

    O modelo aparece em tom creme claro e traz o escudo clássico do clube utilizado na década de 70, reforçando a proposta nostálgica da coleção.

    Outro destaque está na numeração retrô, que reproduz o estilo da época com números mais robustos, quadrados e acabamento que simula contorno bordado.

    Além disso, o escudo corintiano aparece acompanhado de uma pequena bandeira na parte inferior dos números, referência direta às bandeiras levadas pela torcida ao Maracanã em 1976.

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  • Camisa Corinthians 2026Divulgação/Corinthians

    Camisa away aposta em listras clássicas em preto e branco

    A segunda camisa da coleção mantém a tradição alvinegra e apresenta um modelo listrado em preto e branco, com mangas e gola brancas.

    Assim como no uniforme principal, o modelo também utiliza o escudo histórico do Corinthians e detalhes inspirados na década de 70.

    Na parte interna da gola, ambas as camisas carregam o emblema especial com a inscrição: "INVA5Ã0 1976 – SÃO PAULO – RIO DE JANEIRO – 2026".

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    Corinthians define data de estreia dos novos uniformes

    O Timão já definiu quando cada modelo será utilizado pela primeira vez em campo.

    A camisa away estreia no próximo domingo (10), às 18h30 (de Brasília), no clássico contra o São Paulo, na Neo Química Arena, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

    Já o uniforme principal será usado pela primeira vez no dia 17 de maio, diante do Botafogo, no Estádio Nilton Santos.

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    Preços e onde comprar as novas camisas do Corinthians

    Os uniformes chegam ao mercado em diferentes versões e faixas de preço:
    - Camisa Jogador Masculina: R$ 749,99

    - Camisa Torcedor Masculina: R$ 399,99

    - Camisa Torcedor Feminina: R$ 399,99

    - Camisa Torcedor Infantil: R$ 349,99

    - Camisa Fã Masculina: R$ 199,99

    A coleção "INVA5Ã0" já está disponível para venda no site e aplicativo da Nike, além das lojas Centauro, Shoptimão e unidades selecionadas da Nike, Centauro e Poderoso Timão.

    Além das camisas de jogo, a linha também inclui camisa de aquecimento, camiseta casual, jaqueta, calça e shorts.

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