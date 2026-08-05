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Gabriel Marin

Corinthians fixa valor por André, e estafe inicia busca por compradores na Europa

A. Luiz
Corinthians

Timão pretende arrecadar mais de R$ 100 milhões com a venda do volante de 20 anos, que desperta interesse de clubes italianos e ingleses

O Corinthians já definiu sua estratégia para a sequência da janela de transferências. Em meio aos desafios financeiros enfrentados pelo clube, a diretoria entende que será necessária uma grande venda para reforçar o caixa ainda nesta temporada. Entre os principais ativos do elenco estão duas crias do Terrão: Breno Bidon, destaque na conquista da Copa do Brasil de 2025, e André, que ganhou ainda mais espaço sob o comando de Fernando Diniz e se consolidou como titular da equipe.

Até o momento, porém, é André quem concentra o maior interesse do mercado europeu. Representantes do jogador estão na Europa para intensificar conversas com possíveis compradores e buscar uma negociação que atenda aos interesses de todas as partes.

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  • Corinthians v Peñarol - Copa CONMEBOL LibertadoresGetty Images Sport

    Corinthians estipula pedida milionária pelo volante

    A diretoria alvinegra estabeleceu os valores para negociar André nesta janela de transferências. A reportagem apurou que o Corinthians pretende receber 18 milhões de euros (cerca de R$ 105,9 milhões) de forma fixa, além de outros 4 milhões de euros (aproximadamente R$ 23,5 milhões) em metas e bônus por desempenho.

    A definição da pedida reflete a valorização do jogador após sua sequência como titular e também a necessidade do clube de realizar uma venda significativa para aliviar a situação financeira.

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  • Celtic v AC Milan - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Milan chegou perto, mas negociação foi interrompida

    O interesse europeu por André não é novidade. Há alguns meses, o Milan esteve muito próximo de acertar a contratação do volante. Na ocasião, a proposta girava em torno de 17 milhões de euros, valor que representava aproximadamente R$ 102,5 milhões na cotação daquele período.

    Apesar do avanço nas conversas, a transferência acabou não sendo concretizada. Um dos fatores decisivos para o cancelamento da negociação foi um pedido do então técnico Dorival Júnior, que desejava manter o jogador no elenco.

  • Juventus e Crystal PalaceGetty/GOAL

    Juventus lidera interesse, enquanto Crystal Palace acompanha situação

    Nesta janela, outro gigante do futebol italiano aparece como principal interessado. A Juventus monitora a situação de André e acompanha os próximos passos da negociação, embora ainda não tenha oficializado uma proposta ao Corinthians.

    Além da equipe de Turim, o Crystal Palace, da Premier League, também mantém o volante em seu radar e avalia a possibilidade de investir na contratação.

    Com representantes trabalhando diretamente no mercado europeu, a expectativa é que as conversas avancem nas próximas semanas.

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  • Corinthians v Remo - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Contrato longo fortalece posição do Corinthians

    A situação contratual também fortalece o Corinthians nas negociações. André tem vínculo com o clube até dezembro de 2029, o que dá à diretoria tranquilidade para não aceitar ofertas abaixo do valor estipulado.

    Aos 20 anos, o volante é considerado um dos principais ativos do elenco comandado por Fernando Diniz e, caso a venda seja concretizada pelos valores desejados, poderá protagonizar uma das maiores negociações recentes da história do clube.

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