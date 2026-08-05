Corinthians fixa valor por André, e estafe inicia busca por compradores na Europa

O Corinthians já definiu sua estratégia para a sequência da janela de transferências. Em meio aos desafios financeiros enfrentados pelo clube, a diretoria entende que será necessária uma grande venda para reforçar o caixa ainda nesta temporada. Entre os principais ativos do elenco estão duas crias do Terrão: Breno Bidon, destaque na conquista da Copa do Brasil de 2025, e André, que ganhou ainda mais espaço sob o comando de Fernando Diniz e se consolidou como titular da equipe.

Até o momento, porém, é André quem concentra o maior interesse do mercado europeu. Representantes do jogador estão na Europa para intensificar conversas com possíveis compradores e buscar uma negociação que atenda aos interesses de todas as partes.