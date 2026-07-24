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Joaquim Lira Viana

Corinthians elimina primeira punição da Fifa, mas segue com dívidas milionárias

Corinthians

Timão quita um dos quatro transfer bans após receber parcela de novo patrocínio, mas ainda acumula pendências que ultrapassam R$ 22 milhões

O Corinthians deu nesta sexta-feira (24) o primeiro passo para reduzir as punições impostas pela Fifa ao quitar um dos quatro transfer bans recebidos por descumprimento de obrigações financeiras com outros clubes. A medida faz parte de um plano da diretoria alvinegra para iniciar a regularização das pendências, priorizando inicialmente as dívidas de menor valor.

Segundo apurou o UOL, o clube desembolsou $ 225 mil (cerca de R$ 1,1 milhão na cotação atual) para encerrar uma das cobranças. O pagamento foi realizado após o Corinthians receber a terceira parcela do contrato de patrocínio firmado recentemente com a plataforma Fatal Fans. O acordo gerou forte repercussão entre torcedores por envolver uma empresa voltada à comercialização de conteúdo adulto na internet.

Com a baixa de uma das punições, o Corinthians ainda possui três pendências registradas na Fifa, sendo duas de âmbito internacional e uma de caráter nacional.

Uma delas envolve o não pagamento de parcelas da contratação do volante José Martínez, adquirido em 2024 junto ao Philadelphia Union, dos Estados Unidos. Nesse caso, o débito é de $ 1,5 milhão, o equivalente a aproximadamente R$ 7,6 milhões.

Já a outra dívida internacional é com o Midjytlland, clube da Dinamarca, que não recebeu a terceira parcela do pagamento do volante Charles, também contratado em 2024. A dívida do Corinthians com os dinamarqueses é de € 1,1 milhão (R$ 6,3 milhões).

A terceira pendência, de âmbito nacional, diz respeito ao não pagamento da parcela trimestral do acordo firmado Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), que venceu em junho e agora acumula valores próximos dos R$ 8 milhões.

Com isso, o Corinthians ainda precisa quitar aproximadamente R$ 22 milhões em dívidas para encerrar todos os processos em aberto na Fifa. Somente após regularizar essas pendências o clube poderá voltar a registrar novos jogadores.

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  • Corinthians v Remo - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Vitória no último jogo e o próximo desafio

    Apesar de estar em uma situação delicada fora de campo, dentro dele a equipe desempenhou bem no primeiro jogo do Brasileirão após a pausa para a Copa do Mundo de 2026, levando a melhor sobre o Remo por 3 a 0, em casa, e chegando ao sétimo lugar na tabela.

    O próximo confronto será crucial para o Timão na briga pelas primeiras posições. O adversário da vez será o Bahia, sexto colocado, com 30 pontos, enquanto o Corinthians tem 27. As equipes vão a campo neste domingo (26), na Arena Fonte Nova, às 16h (horário de Brasília).

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