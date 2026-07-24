Corinthians elimina primeira punição da Fifa, mas segue com dívidas milionárias

O Corinthians deu nesta sexta-feira (24) o primeiro passo para reduzir as punições impostas pela Fifa ao quitar um dos quatro transfer bans recebidos por descumprimento de obrigações financeiras com outros clubes. A medida faz parte de um plano da diretoria alvinegra para iniciar a regularização das pendências, priorizando inicialmente as dívidas de menor valor.

Segundo apurou o UOL, o clube desembolsou $ 225 mil (cerca de R$ 1,1 milhão na cotação atual) para encerrar uma das cobranças. O pagamento foi realizado após o Corinthians receber a terceira parcela do contrato de patrocínio firmado recentemente com a plataforma Fatal Fans. O acordo gerou forte repercussão entre torcedores por envolver uma empresa voltada à comercialização de conteúdo adulto na internet.

Com a baixa de uma das punições, o Corinthians ainda possui três pendências registradas na Fifa, sendo duas de âmbito internacional e uma de caráter nacional.

Uma delas envolve o não pagamento de parcelas da contratação do volante José Martínez, adquirido em 2024 junto ao Philadelphia Union, dos Estados Unidos. Nesse caso, o débito é de $ 1,5 milhão, o equivalente a aproximadamente R$ 7,6 milhões.

Já a outra dívida internacional é com o Midjytlland, clube da Dinamarca, que não recebeu a terceira parcela do pagamento do volante Charles, também contratado em 2024. A dívida do Corinthians com os dinamarqueses é de € 1,1 milhão (R$ 6,3 milhões).

A terceira pendência, de âmbito nacional, diz respeito ao não pagamento da parcela trimestral do acordo firmado Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), que venceu em junho e agora acumula valores próximos dos R$ 8 milhões.

Com isso, o Corinthians ainda precisa quitar aproximadamente R$ 22 milhões em dívidas para encerrar todos os processos em aberto na Fifa. Somente após regularizar essas pendências o clube poderá voltar a registrar novos jogadores.