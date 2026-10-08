Corinthians define favorito para substituir Diniz e mira retorno de Ramón Díaz

Fernando Diniz não é mais técnico do Corinthians. O treinador foi demitido nesta quarta-feira, após a derrota por 2 a 1 para o Internacional, no Beira-Rio, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o lugar dele, o clube já definiu um favorito: Ramón Díaz.

Segundo o ge, o argentino é a primeira opção da diretoria para assumir o comando do Timão. A boa relação construída com o elenco durante sua primeira passagem, entre julho de 2024 e abril de 2025, além do histórico de resultados em momentos de pressão, pesam a favor do treinador.

De acordo com o UOL, uma fonte da cúpula corintiana chegou a brincar sobre o interesse no técnico: “Ramón já estava na Ayrton Senna desde ontem”, em referência à rodovia que dá acesso ao CT Joaquim Grava.

Ramón está na Argentina, enquanto seu filho e auxiliar, Emiliano Díaz, vive no Rio de Janeiro. Emiliano também mantém boa relação com integrantes do elenco corintiano, fator que contribui para a avaliação positiva sobre um possível retorno da comissão técnica.