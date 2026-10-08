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Botafogo v Corinthians - Brasileirao 2024Getty Images Sport
Luis Felipe Gonçalves

Corinthians define favorito para substituir Diniz e mira retorno de Ramón Díaz

Mercado da bola
Corinthians
F. Diniz
R. Diaz
Internacional x Corinthians
Brasileirão

Alvinegro já trabalha no mercado após demissão do treinador e vê argentino como principal opção para assumir o time

Fernando Diniz não é mais técnico do Corinthians. O treinador foi demitido nesta quarta-feira, após a derrota por 2 a 1 para o Internacional, no Beira-Rio, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o lugar dele, o clube já definiu um favorito: Ramón Díaz.

Segundo o ge, o argentino é a primeira opção da diretoria para assumir o comando do Timão. A boa relação construída com o elenco durante sua primeira passagem, entre julho de 2024 e abril de 2025, além do histórico de resultados em momentos de pressão, pesam a favor do treinador.

De acordo com o UOL, uma fonte da cúpula corintiana chegou a brincar sobre o interesse no técnico: “Ramón já estava na Ayrton Senna desde ontem”, em referência à rodovia que dá acesso ao CT Joaquim Grava.

Ramón está na Argentina, enquanto seu filho e auxiliar, Emiliano Díaz, vive no Rio de Janeiro. Emiliano também mantém boa relação com integrantes do elenco corintiano, fator que contribui para a avaliação positiva sobre um possível retorno da comissão técnica.

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    De volta ao Corinthians?

    Ramón Díaz chegou ao Corinthians em julho de 2024 com a missão de evitar o rebaixamento. O treinador conseguiu cumprir o objetivo e ainda comandou uma arrancada de nove vitórias consecutivas no fim daquela temporada, que garantiu ao clube vaga na Copa do Brasil e na fase preliminar da Conmebol Libertadores.

    Em 2025, o argentino conduziu o Timão ao título do Campeonato Paulista, encerrando um período de seis anos sem conquistas. A campanha terminou com vitória sobre o Palmeiras na decisão.

    A passagem, porém, chegou ao fim em abril daquele ano, após um início ruim no Campeonato Brasileiro. Agora, pouco mais de um ano depois, Ramón volta a ser considerado uma alternativa para um cenário igualmente delicado.

    Nos bastidores, o treinador mantém boa relação com jogadores do atual elenco, entre eles Rodrigo Garro e André Carrillo. A disposição demonstrada pelo argentino para retornar também é vista como um ponto positivo pela diretoria.

    O Corinthians ainda considera a possibilidade de fechar um contrato apenas até o fim da temporada. O formato seria compatível com o momento do clube, que atravessa um período eleitoral e enfrenta dificuldades financeiras que limitam grandes investimentos.

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    Demissão de Diniz

    Diniz deixou o Corinthians depois de seis derrotas consecutivas no Brasileirão. A sequência começou contra o Cruzeiro e teve ainda tropeços diante de Coritiba, Santos, Chapecoense, Flamengo e Fluminense, antes do novo revés para o Internacional.

    A série negativa colocou o Timão em situação delicada na tabela. Eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores, o Corinthians estacionou nos 32 pontos e chegou à 16ª posição, a primeira fora da zona de rebaixamento. A vantagem para o próprio Internacional, 17º colocado, é de apenas um ponto.

    Em 33 partidas oficiais à frente do clube, Diniz acumulou 13 vitórias, oito empates e 12 derrotas, com aproveitamento de 47,5%.

    O treinador ainda teve duas semanas livres para trabalhar durante a Data Fifa, mas não conseguiu interromper a sequência negativa no retorno do Brasileirão.

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    Diretoria se pronunciou

    Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians, confirmou a decisão de interromper o trabalho de Diniz e revelou que a busca por um novo treinador já começou.

    “Uma decisão precisava ser tomada, precisamos de um fato novo, precisamos voltar a pontuar, ser protagonistas dentro de casa. Infelizmente, não vinha acontecendo”, afirmou.

    O dirigente também destacou a necessidade de encontrar rapidamente um novo comandante, já que o próximo compromisso será um clássico.

    “Vamos trabalhar de imediato para buscar um novo comandante para o clássico de domingo, precisamos vencer”, declarou Paz.

    O Corinthians volta a campo no próximo domingo, às 17h30 (de Brasília), contra o Palmeiras, no Nubank Parque, pela 30ª rodada do Brasileirão. A tendência é que o clube acelere as conversas para definir o substituto de Diniz antes do clássico.

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