Corinthians x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro sub-17 de 2025

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (28), pela 3ª rodada da competição

O Corinthians recebe o Cruzeiro na tarde desta quarta-feira (28), às 15h (de Brasília), no Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba, em São Paulo, pela 3ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro sub-17 de 2025. A partida não teve transmissão ao vivo confirmada (veja a programação completa aqui).

Com uma vitória e uma derrota, os Meninos do Timão buscam a segunda vitória consecutiva após golearem o América-MG por 4 a 0 na última rodada. O objetivo é somar mais três pontos e avançar na tabela. Do outro lado, o Cruzeiro vive situação semelhante e também soma três pontos até aqui.

Nesta fase da competição, as equipes disputam 19 jogos, e os oito primeiros colocados ao fim da rodada classificam-se para as quartas de final.