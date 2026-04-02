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Fluminense v Corinthians - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Joaquim Lira Viana

Corinthians chega ao oitavo jogo sem vencer e torcida aumenta pressão em cima de Dorival Júnior

Corinthians
D. Junior

Derrota para o Fluminense amplia sequência negativa do Timão no Brasileirão e faz torcida organizada cobrar elenco e comissão técnica no CT

O Corinthians vive um momento de pressão na temporada. Na última quarta-feira (1), a equipe foi derrotada por 3 a 1 pelo Fluminense, resultado que marcou o oitavo jogo consecutivo sem vitória do Timão. A sequência negativa aumentou a pressão sobre o técnico Dorival Júnior, que passou a ter o cargo ameaçado, e fez com que a torcida organizada do clube tomasse medidas drásticas.

Na manhã desta quinta-feira (2), integrantes da Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Corinthians, estiveram no CT Dr. Joaquim Grava para cobrar jogadores e comissão técnica pelo desempenho abaixo do esperado dentro de campo. A presença dos torcedores ocorreu horas após a derrota no Rio de Janeiro e evidenciou o clima de insatisfação entre os corintianos.

A última vitória do Corinthians foi no dia 19 de fevereiro, quando o time venceu o Athletico-PR por 1 a 0, pelo Brasileirão 2026. Desde então, a equipe empatou cinco vezes e perdeu três, com a derrota por 2 a 0 para o Coritiba, em casa, sendo o jogo mais marcante desta sequência sem vitórias. Após iniciar a competição nas primeiras posições, o Corinthians caiu para o 11º lugar depois da derrota para o Fluminense, aumentando a pressão sobre o trabalho da comissão técnica.

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    Dorival pode cair no Corinthians?

    Segundo apuração da ESPN Brasil, a pressão sobre Dorival Júnior aumentou nos bastidores do Corinthians após a sequência sem vitórias. Apesar do cenário de cobrança, não existe consenso dentro do departamento de futebol sobre uma possível demissão neste momento.

    A reportagem aponta que a diretoria demonstra cautela em relação a uma troca no comando técnico, principalmente por causa das limitações do mercado e da dificuldade de encontrar um substituto considerado ideal neste momento da temporada.

    Após a derrota no Maracanã, no entanto, a cobrança sobre o presidente Osmar Stabile para promover uma troca no comando técnico aumentou. De acordo com a ESPN, a partida do próximo domingo (5) passou a ser vista, internamente, como determinante para o futuro de Dorival Júnior à frente do Corinthians.

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    Os próximos desafios do Timão

    A partida que poderá definir se Dorival será demitido ou permanecerá no comando técnico do Corinthians é contra o Internacional, no próximo domingo (5), na Neo Química Arena, com início às 19h30 (horário de Brasília).

    Depois, o Timão terá outro confronto importante na temporada: o jogo de abertura da Copa Libertadores 2026, contra o Platense (ARG), fora de casa, na quinta-feira (9), às 21h (horário de Brasília).

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