Corinthians chega ao oitavo jogo sem vencer e torcida aumenta pressão em cima de Dorival Júnior

O Corinthians vive um momento de pressão na temporada. Na última quarta-feira (1), a equipe foi derrotada por 3 a 1 pelo Fluminense, resultado que marcou o oitavo jogo consecutivo sem vitória do Timão. A sequência negativa aumentou a pressão sobre o técnico Dorival Júnior, que passou a ter o cargo ameaçado, e fez com que a torcida organizada do clube tomasse medidas drásticas.

Na manhã desta quinta-feira (2), integrantes da Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Corinthians, estiveram no CT Dr. Joaquim Grava para cobrar jogadores e comissão técnica pelo desempenho abaixo do esperado dentro de campo. A presença dos torcedores ocorreu horas após a derrota no Rio de Janeiro e evidenciou o clima de insatisfação entre os corintianos.

A última vitória do Corinthians foi no dia 19 de fevereiro, quando o time venceu o Athletico-PR por 1 a 0, pelo Brasileirão 2026. Desde então, a equipe empatou cinco vezes e perdeu três, com a derrota por 2 a 0 para o Coritiba, em casa, sendo o jogo mais marcante desta sequência sem vitórias. Após iniciar a competição nas primeiras posições, o Corinthians caiu para o 11º lugar depois da derrota para o Fluminense, aumentando a pressão sobre o trabalho da comissão técnica.



