Corinthians x Araçatuba: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Paulista sub-20 de 2025

Equipes entram em campo neste sábado (10), pela 3ª rodada da competição; veja como acompanhar na internet

O Corinthians recebe o Araçatuba na tarde deste sábado (10), às 15h (de Brasília), no Parque São Jorge, no Tatuapé, pela terceira rodada do Grupo 2 do Campeonato Paulista sub-20 de 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Canal Paulistão, no YouTube (veja a programação completa aqui).

Líder do grupo, o Timão busca emplacar a terceira vitória consecutiva para se isolar na ponta da tabela. Nas primeiras rodadas, a equipe venceu o Sertãozinho por 3 a 2 e o União São João por 3 a 1. Do outro lado, o Araçatuba ainda não venceu na competição e soma apenas dois empates, contra Água Santa e São Bento.