Corinthians x América-MG: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro sub-17 de 2025

Equipes entram em campo nesta terça-feira (20), pela 2ª rodada da competição

O Corinthians recebe o América-MG na tarde desta terça-feira (20), às 15h (de Brasília), no Estádio Gabriel Marques Silva, em Santana de Parnaíba, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro sub-17 de 2025. A partida não teve transmissão ao vivo confirmada (veja a programação completa aqui).

A equipe comandada por Raphael Laruccia chega com força máxima após estrear com derrota por 2 a 1 para o Bahia, fora de casa. O time ainda divide atenções com o Campeonato Paulista da categoria, onde lidera o Grupo 13 com 15 pontos em cinco jogos. Do outro lado, o América-MG iniciou sua campanha com um empate em 2 a 2 diante do São Paulo, jogando em casa.