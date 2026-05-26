Corinthians acelera renovação de Memphis Depay e tenta evitar despedida antes da Copa do Mundo

O Corinthians intensificou nos últimos dias as conversas para renovar o contrato de Memphis Depay e trabalha com a expectativa de chegar a um acordo ainda em junho, antes do início da Copa do Mundo. O vínculo atual do atacante se encerra no próximo dia 20, e a diretoria trata a permanência do jogador como prioridade nos bastidores do clube.

Após semanas de tratativas iniciais, dirigentes e representantes do atleta deram um passo importante recentemente ao discutirem, pela primeira vez de forma mais concreta, os cenários para uma renovação. Embora ainda não exista uma proposta oficial na mesa, o encontro serviu para alinhar expectativas e estabelecer as bases de um novo modelo contratual.

A ideia do Corinthians é oferecer um vínculo de mais duas temporadas, válido até o meio de 2028. O clube, porém, entende que a continuidade do camisa 10 depende de uma readequação financeira, com redução significativa nos valores do atual contrato.