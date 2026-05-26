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Corinthians v Atletico Mineiro - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Gabriel Marin

Corinthians acelera renovação de Memphis Depay e tenta evitar despedida antes da Copa do Mundo

M. Depay
Corinthians

Diretoria avança nas negociações, busca novo modelo de contrato e mobiliza patrocinadores para garantir permanência do holandês até 2028

O Corinthians intensificou nos últimos dias as conversas para renovar o contrato de Memphis Depay e trabalha com a expectativa de chegar a um acordo ainda em junho, antes do início da Copa do Mundo. O vínculo atual do atacante se encerra no próximo dia 20, e a diretoria trata a permanência do jogador como prioridade nos bastidores do clube.

Após semanas de tratativas iniciais, dirigentes e representantes do atleta deram um passo importante recentemente ao discutirem, pela primeira vez de forma mais concreta, os cenários para uma renovação. Embora ainda não exista uma proposta oficial na mesa, o encontro serviu para alinhar expectativas e estabelecer as bases de um novo modelo contratual.

A ideia do Corinthians é oferecer um vínculo de mais duas temporadas, válido até o meio de 2028. O clube, porém, entende que a continuidade do camisa 10 depende de uma readequação financeira, com redução significativa nos valores do atual contrato.

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  • Corinthians v Palmeiras - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Novo modelo de contrato é principal desafio nas negociações

    O diretor de futebol Marcelo Paz tem sido um dos principais articuladores das conversas e admite que o grande entrave do momento está justamente na construção de um novo formato de acordo.

    Segundo o dirigente, Memphis já sinalizou positivamente para mudanças importantes nas bases salariais e demonstrou desejo de seguir no Parque São Jorge. O atacante, inclusive, aceitou discutir uma redução considerável nos vencimentos para viabilizar a permanência.

    A atual composição contratual, baseada em bonificações e metas esportivas, não deve ser repetida em um eventual novo vínculo. A diretoria entende que o próximo acordo precisa ser financeiramente mais sustentável para o clube, que ainda convive com dificuldades econômicas e possui uma dívida de aproximadamente R$ 42 milhões com o jogador.

    Mesmo assim, a questão financeira pendente não tem sido tratada como prioridade por Memphis. O holandês aceitou parcelar os valores devidos e receber a quantia a longo prazo, gesto que foi interpretado internamente como sinal claro de comprometimento com o projeto esportivo.

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  • Corinthians v Peñarol - Copa CONMEBOL LibertadoresGetty Images Sport

    Campanha da torcida impulsiona interesse de patrocinadores

    A mobilização da torcida corintiana nas redes sociais também ganhou peso nas negociações. A campanha #RenovaComMemphis aumentou a visibilidade do caso e despertou o interesse de empresas dispostas a participar financeiramente do projeto de renovação.

    A Ezze Seguros, patrocinadora que ocupa a barra superior das costas da camisa alvinegra, é uma das companhias mais envolvidas nas conversas. A empresa deseja utilizar Memphis como embaixador de um novo produto após a Copa do Mundo e vê a permanência do atacante como estratégica para ações de marketing.

    Como o contrato da Ezze com o Corinthians também termina no fim de junho, a renovação do vínculo comercial pode estar diretamente ligada à continuidade do holandês no clube. Neste momento, a empresa ainda não discute uma porcentagem fixa de investimento, mas trabalha com um valor considerado ideal para colaborar com a operação.

    Outra parceira importante nas tratativas é a Esportes da Sorte, patrocinadora máster do Corinthians. A companhia mantém contato frequente com dirigentes e representantes do atleta para estudar formas de ajudar financeiramente na extensão contratual.

    Apesar do interesse crescente do mercado, o estafe de Memphis considera inviável qualquer acordo sem participação direta do clube no pagamento do novo contrato.

  • Corinthians v Sao Paulo - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Memphis quer deixar legado além das quatro linhas

    Internamente, Memphis Depay é visto como um jogador que ultrapassa o impacto esportivo. Segundo Marcelo Paz, o atacante tem demonstrado interesse em colaborar também na modernização estrutural do Corinthians, especialmente nas áreas de comunicação, marketing e posicionamento internacional da marca.

    O dirigente revelou que o camisa 10 deseja trazer ao clube experiências vividas em gigantes europeus como Barcelona, Manchester United, Lyon e Atlético de Madrid. A intenção seria contribuir para mudanças institucionais e fortalecer o Corinthians fora das quatro linhas.

    A postura do jogador nos bastidores tem agradado à diretoria e ao elenco, fatores que aumentam ainda mais a confiança pela renovação.

  • Poland v Netherlands - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Corinthians corre contra o tempo antes da Copa

    A proximidade da Copa do Mundo acelerou o ritmo das negociações. Caso seja convocado pela seleção da Holanda, Memphis deixará o Brasil logo após a partida contra o Platense, nesta quarta-feira (27), pela última rodada da fase de grupos da Libertadores.

    O planejamento prevê que o atacante viaje na quinta-feira (28) para se apresentar à delegação holandesa na Europa antes do embarque aos Estados Unidos, sede do torneio.

    Mesmo diante do calendário apertado, Marcelo Paz demonstra confiança em uma solução antes do início da competição. O dirigente acredita que ainda há tempo suficiente para finalizar as conversas sem que a Copa do Mundo interfira diretamente no processo.

  • Corinthians v Atletico Mineiro - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Recuperado de lesão, atacante volta a ganhar espaço em campo

    Enquanto o futuro é debatido fora das quatro linhas, Memphis começa a recuperar ritmo de jogo dentro delas. O atacante voltou a atuar no último domingo (24), diante do Atlético-MG, após quase dois meses afastado por uma lesão na coxa direita.

    Na ocasião, o holandês esteve em campo por pouco mais de 30 minutos e apresentou boa movimentação. A tendência é que ele ganhe minutagem maior no confronto contra o Platense, podendo até iniciar entre os titulares.

    Na atual temporada, Memphis soma 13 partidas pelo Corinthians. Mesmo convivendo com problemas físicos ao longo do ano, o atacante segue tratado como peça-chave do elenco e prioridade absoluta da diretoria para o restante do ciclo esportivo.

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