O Inter tropeça em Florença, desacelera na corrida pelo título e o Milan se aproxima, ficando agora a seis pontos; por outro lado, a Fiorentina conquistou um ponto importante, tanto para a classificação quanto, sobretudo, para o moral; por trás do empate em 1 a 1 contra a equipe de Cristian Chivu, há uma mensagem clara para todas as adversárias: os viola estão vivos, continuam longe da zona de rebaixamento e somam o terceiro resultado positivo no campeonato (uma vitória e dois empates). Os nerazzurri abriram o placar com um gol de Pio Esposito logo no primeiro minuto da partida; no segundo tempo, Cher Ndour, aos 77', marcou o gol de empate.
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Córdoba: “O Milan tem problemas de coesão no vestiário; eles não estão tão unidos para disputar o título”
"É O NÁPOLES QUE CONTE QUERIA NO INÍCIO DA TEMPORADA"
Ao analisar o pós-jogo nos estúdios da DAZN, o ex-zagueiro da Inter, Ivan Ramiro Córdoba, explicou por que, na sua opinião, o Napoli pode ser o verdadeiro rival da Inter na disputa pelo título, em comparação com o Milan: “O Napoli é o time mais completo e incisivo, aquele que Conte queria no início do campeonato. Vejo o Milan com alguns problemas dentro do grupo; não me passa a sensação de ser um time compacto e coeso que vai disputar o título. É claro que falo de fora e não conheço a dinâmica interna no vestiário, mas durante a temporada houve alguns episódios que me levam a pensar nessas coisas”.
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