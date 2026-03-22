Córdoba: “O Milan tem problemas de coesão no vestiário; eles não estão tão unidos para disputar o título”

Ao analisar o pós-jogo nos estúdios da DAZN, o ex-zagueiro da Inter, Ivan Ramiro Córdoba, explicou por que, na sua opinião, o Napoli pode ser o verdadeiro rival da Inter na disputa pelo título, em comparação com o Milan: “O Napoli é o time mais completo e incisivo, aquele que Conte queria no início do campeonato. Vejo o Milan com alguns problemas dentro do grupo; não me passa a sensação de ser um time compacto e coeso que vai disputar o título. É claro que falo de fora e não conheço a dinâmica interna no vestiário, mas durante a temporada houve alguns episódios que me levam a pensar nessas coisas”.



