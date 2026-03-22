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ACF Fiorentina v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport
Gabriele Stragapede

Traduzido por

Córdoba: “O Inter precisa saber que o campeonato está em aberto; 6 pontos em 8 jogos são poucos”

A opinião do ex-zagueiro da Inter sobre a situação atual do clube.

O Inter volta a empatar e, pela terceira partida consecutiva, não consegue conquistar a vitória, empatando em 1 a 1 no Estádio Franchi contra a Fiorentina, em partida válida pela 30ª rodada do Campeonato da Série A.

Nos estúdios da DAZN, quem comentou o momento do clube da Viale della Liberazione foi o ex-zagueiro dos nerazzurri, Ivan Ramiro Córdoba, que fez as seguintes declarações: “O importante é que o Inter esteja ciente da situação, de que o campeonato ainda está em aberto. Com 8 pontos, talvez pudessem pensar que estavam tranquilos, mas 6 pontos em 8 partidas são poucos”.

  • AS PALAVRAS DE CÓRDOBA

    Córdoba, em seguida, conclui explicando o que o Inter deve fazer daqui em diante: “Eles precisam acelerar o ritmo e voltar a mostrar o que conseguiram fazer no restante do campeonato. Felizmente, há tempo para se reorganizarem e se recomporem durante a pausa; claro, é preciso torcer para que todos os que forem para a seleção voltem ilesos, mas pelo menos há tempo para entender o que precisa ser melhorado”.

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