'Coração dele está lá' - presidente da CONMEBOL, Alejandro Dominguez, alimenta especulações sobre Lionel Messi encerrar a carreira no Newell's Old Boys

Avaliando o que seria necessário para concretizar a transferência, o dirigente paraguaio deixou claro que a decisão final cabe ao clube e à sua torcida: "Depende do presidente do Newell's, das pessoas do Newell's. Acho que o coração dele está lá. Mas precisamos que o Newell's se classifique."

Essa exigência de classificação destaca o maior obstáculo prático para qualquer retorno de conto de fadas. Com Messi vinculado ao Inter Miami até o fim de 2028, uma mudança ainda está a anos de distância, o que significa que o Newell's primeiro precisa provar que consegue competir regularmente entre a elite do continente.

O time de Rosario ocupa atualmente a sexta colocação do Grupo A, com 17 pontos em 11 partidas, e precisará de um título nacional ou de um lugar no top 5 da tabela geral para garantir vaga na Copa Libertadores, em vez de se contentar com a Copa Sul-Americana, de segundo escalão.



