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'Coração dele está lá' - presidente da CONMEBOL, Alejandro Dominguez, alimenta especulações sobre Lionel Messi encerrar a carreira no Newell's Old Boys
Presidente sul-americano tenta contratar lenda
O presidente da CONMEBOL, Dominguez, falou abertamente sobre a possibilidade de Messi voltar ao clube de infância, o Newell's, antes de se aposentar. Acompanhando das arquibancadas do Estadio Monumental enquanto o capitão encerrava sua carreira internacional de 21 anos, Dominguez chamou o atacante nascido em Rosário de "uma verdadeira fonte de orgulho para a América do Sul". Os comentários deram novo peso à antiga esperança de ver Messi encerrar sua história onde começou a chutar uma bola quando criança.
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Presidente alimenta sonho da Copa Libertadores
Sem esconder o desejo de ver o atacante disputar a principal competição de clubes da América do Sul pelo Newell's, Dominguez disse aos repórteres na zona mista do Monumental: "Não há nada que se compare a isso. É único, e é algo que ele merece disputar. Se eu fosse presidente de um clube, faria tudo o que fosse possível para trazê-lo para cá."
Perguntado se um retorno emocionante a Rosario é realmente possível, ele acrescentou: "Por que não? O coração dele está lá."
Exigência de qualificação dita retorno romântico
Avaliando o que seria necessário para concretizar a transferência, o dirigente paraguaio deixou claro que a decisão final cabe ao clube e à sua torcida: "Depende do presidente do Newell's, das pessoas do Newell's. Acho que o coração dele está lá. Mas precisamos que o Newell's se classifique."
Essa exigência de classificação destaca o maior obstáculo prático para qualquer retorno de conto de fadas. Com Messi vinculado ao Inter Miami até o fim de 2028, uma mudança ainda está a anos de distância, o que significa que o Newell's primeiro precisa provar que consegue competir regularmente entre a elite do continente.
O time de Rosario ocupa atualmente a sexta colocação do Grupo A, com 17 pontos em 11 partidas, e precisará de um título nacional ou de um lugar no top 5 da tabela geral para garantir vaga na Copa Libertadores, em vez de se contentar com a Copa Sul-Americana, de segundo escalão.
- AFP
Os compromissos nacionais recomeçam na Flórida
Com sua despedida da seleção agora para trás, Messi retorna imediatamente aos Estados Unidos para encerrar a temporada regular da MLS. O jogador de 39 anos enfrenta a tarefa imediata de gerenciar sua carga de trabalho enquanto o Miami se prepara para uma exigente campanha nos playoffs. Qualquer retorno romântico a Rosário segue firmemente em espera, com o atacante totalmente focado em seus compromissos na Flórida.
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