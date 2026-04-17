Coproprietário do Chelsea fala abertamente sobre a saída “misteriosa” de Enzo Maresca e insiste que “não foi decisão do clube” demitir o técnico em meio a rumores sobre o Manchester City

Em uma participação franca no Congresso Mundial de Esportes da CAA, Eghbali abordou a saída repentina de Maresca. Embora muitos tenham presumido que o italiano tivesse se tornado a mais recente vítima da era Clearlake Capital, o coproprietário insistiu que a decisão não partiu do clube.

A saída teria causado um “impacto negativo” na campanha do Chelsea, à medida que o elenco se adapta a mais uma mudança na liderança. Eghbali observou que o clube deve agora “lutar para superar” a perturbação causada pela mudança, que ocorre em meio a rumores crescentes ligando Maresca a uma função no Manchester City.