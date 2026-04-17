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Coproprietário do Chelsea fala abertamente sobre a saída “misteriosa” de Enzo Maresca e insiste que “não foi decisão do clube” demitir o técnico em meio a rumores sobre o Manchester City
Eghbali nega as alegações de demissão
Em uma participação franca no Congresso Mundial de Esportes da CAA, Eghbali abordou a saída repentina de Maresca. Embora muitos tenham presumido que o italiano tivesse se tornado a mais recente vítima da era Clearlake Capital, o coproprietário insistiu que a decisão não partiu do clube.
A saída teria causado um “impacto negativo” na campanha do Chelsea, à medida que o elenco se adapta a mais uma mudança na liderança. Eghbali observou que o clube deve agora “lutar para superar” a perturbação causada pela mudança, que ocorre em meio a rumores crescentes ligando Maresca a uma função no Manchester City.
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Questões jurídicas obscurecem a saída
Eghbali manteve-se vago quanto aos detalhes da saída, alegando restrições legais que impedem uma divulgação completa neste momento. No entanto, ele foi enfático ao afirmar que a diretoria não tinha intenção de substituir o ex-técnico do Leicester City tão cedo em seu mandato.
“A mudança não foi uma decisão do clube, por motivos que não posso revelar por questões legais”, disse Eghbali, conforme citado pelo Sports Business Journal. “Acho que os motivos ficarão mais ou menos claros no devido tempo. Mas não, não é uma mudança que queríamos fazer. É uma mudança que teve um impacto um pouco negativo na temporada, quando se muda de sistema e de pessoal. E é uma situação da qual temos que lutar para sair.”
A trajetória de Maresca no Chelsea
O técnico de 46 anos chegou ao Chelsea no verão de 2024, substituindo Mauricio Pochettino, que havia sido demitido. No total, Maresca comandou 92 partidas (55 vitórias, 16 empates e 21 derrotas) pelos Blues em todas as competições até sua demissão em janeiro. A decisão foi tomada após uma derrota por 2 a 1 para o Aston Villa e um empate em 2 a 2 com o Bournemouth no final de 2025.
Apesar dos resultados impressionantes nos meses anteriores, incluindo uma vitória por 3 a 0 sobre o Barcelona na Liga dos Campeões em novembro e a eleição como Técnico do Ano da Premier League no mesmo mês, os proprietários do Chelsea decidiram se separar do ex-técnico do Leicester após um desentendimento em seu relacionamento com a diretoria do clube. Durante seu período no comando do clube londrino, Maresca conquistou a Liga Europa Conferência e o Mundial de Clubes, respectivamente.
- AFP
O Blues enfrenta um futuro incerto
Apesar de ter nomeado Liam Rosenior como novo técnico no início deste ano, o desempenho da equipe continua a deixar a desejar: com um balanço de 11 vitórias e oito derrotas em 21 partidas em todas as competições. Em seguida, o Blues enfrenta o Manchester United na Premier League, na busca por uma vaga na Liga dos Campeões.