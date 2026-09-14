Copa Feminina da Serie A: Roma impressiona, vai à final contra a Juventus. Sábado em campo em Viareggio

Juventus e Roma farão a final da Serie A Women's Cup. A Juventus levou a melhor sobre a Inter na noite de sábado, em Biella, vencendo por 1 a 0 graças ao gol contra de Van Diemen; a Roma triunfou em Sassuolo contra a equipe de Colantuono, que na fase de grupos havia vencido por 1 a 0 no Tre Fontane. Três semanas depois, no Ricci, a história foi bem diferente: no 7 a 1 final, hat-trick de Piemonte, dois gols de van Dooren e gols de Doms e Giugliano. Pelo Sassuolo, Fercocq marcou no fim.