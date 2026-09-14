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Copa Feminina da Serie A: Roma impressiona, vai à final contra a Juventus. Sábado em campo em Viareggio

Futebol feminino
Roma
Juventus

Juventus e Roma farão a final da Serie A Women's Cup. A Juventus levou a melhor sobre a Inter na noite de sábado, em Biella, vencendo por 1 a 0 graças ao gol contra de Van Diemen; a Roma triunfou em Sassuolo contra a equipe de Colantuono, que na fase de grupos havia vencido por 1 a 0 no Tre Fontane. Três semanas depois, no Ricci, a história foi bem diferente: no 7 a 1 final, hat-trick de Piemonte, dois gols de van Dooren e gols de Doms e Giugliano. Pelo Sassuolo, Fercocq marcou no fim.

  • NO ANO PASSADO, A JUVENTUS VENCEU

    O troféu será, portanto, mais uma vez uma questão entre Juventus e Roma, protagonistas em cada uma das últimas cinco finais de competições italianas, entre Copa da Itália, Supercopa da Itália e Serie A Women’s Cup. No ano passado, em Castellamare di Stabia, na primeira final absoluta da Serie A Women's Cup, a Juve de Canzi venceu aos 92 minutos: 3 a 2, com gols de Vangsgaard, Bonansea e Thomas. Haavi e Giugliano marcaram para a Roma, que havia empatado duas vezes.


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  • Em campo no sábado, em Viareggio

    Em Viareggio, no próximo sábado, o troféu de 2026 será decidido, com início às 18h no “Torquato Bresciani”.

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