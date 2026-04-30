Copa do Mundo Sub-17 da FIFA 2026: anunciadas as datas do torneio juvenil mundial no Catar

A FIFA e o Comitê Organizador Local para Eventos de Futebol (LOC) do Catar anunciaram as datas da edição de 2026 da Copa do Mundo Sub-17 da FIFA.

O torneio será realizado novamente no Catar, de 19 de novembro de 2026 a 13 de dezembro de 2026.

Esta será a segunda das cinco edições consecutivas da Copa do Mundo Sub-17 a ser sediada pelo Catar — de 2025 a 2029.

E, assim como no ano passado, em 2025, todas as partidas serão disputadas na Aspire Zone, que conta com vários campos de nível internacional em um complexo de competições de última geração.



