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Copa do Mundo Sub-17 da FIFA 2026: anunciadas as datas do torneio juvenil mundial no Catar
A Copa do Mundo Sub-17 da FIFA 2026 terá início em 19 de novembro
A FIFA e o Comitê Organizador Local para Eventos de Futebol (LOC) do Catar anunciaram as datas da edição de 2026 da Copa do Mundo Sub-17 da FIFA.
O torneio será realizado novamente no Catar, de 19 de novembro de 2026 a 13 de dezembro de 2026.
Esta será a segunda das cinco edições consecutivas da Copa do Mundo Sub-17 a ser sediada pelo Catar — de 2025 a 2029.
E, assim como no ano passado, em 2025, todas as partidas serão disputadas na Aspire Zone, que conta com vários campos de nível internacional em um complexo de competições de última geração.
Contará com 48 equipes, dando continuidade ao sucesso da edição de 2025
A edição de 2026 do torneio contará com 48 seleções, assim como no ano passado. O sorteio final da Copa do Mundo Sub-17 da FIFA 2026 será realizado em Zurique no dia 21 de maio.
Serão disputadas 104 partidas no total, com várias partidas sendo realizadas todos os dias no complexo Aspire Zone.
O conceito centralizado foi um dos pilares do sucesso do torneio em 2025, com mais de 197.460 espectadores presentes em 104 partidas ao longo de 15 dias de jogos.
Com as estrelas de amanhã reunidas em um complexo, exibindo suas habilidades, também não faltaram olheiros, com a edição de 2025 atraindo mais de 130 olheiros de futebol dos principais clubes do mundo.
Algo semelhante também pode ser esperado na edição de 2026.
Todos os olhos voltados para a próxima geração de estrelas
O Catar criou um palco para a próxima geração de superestrelas, com nomes como Mateus Mide (Portugal), Johannes Moser (Áustria), Samuele Inacio (Itália), Hamza Abdelkarim (Egito), Jesse Bisiwu (Bélgica) e Nathan De Cat (Bélgica) roubando a cena no ano passado.
Foi Portugal quem levou a melhor no ano passado, após uma final acirrada contra a Áustria, com Anisio Cabral terminando como artilheiro do torneio.
Este ano, novas estrelas entrarão em ação na Aspire Zone, no Catar.
A final será disputada no Estádio Internacional KhalifaFIFA
A final do torneio será realizada no Estádio Internacional Khalifa, assim como na edição de 2025, quando uma multidão de 38.901 pessoas testemunhou a conquista do título por Portugal.
Curiosamente, este ano marca os 50 anos desde que o Estádio Internacional Khalifa foi inaugurado em 1976. O icônico estádio sediou partidas durante a Copa do Mundo da FIFA 2022, além de outros eventos esportivos de destaque.