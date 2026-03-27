Copa do Mundo sem Lionel Messi? O técnico da seleção argentina, Lionel Scaloni, chama a atenção

Quando o técnico da seleção argentina, Lionel Scaloni, foi questionado sobre o assunto em uma coletiva de imprensa, ele não soube dar uma resposta clara: “Essa é uma pergunta que deve ser feita a ele.”

O técnico de 47 anos reiterou, no entanto, que fará de tudo “para que ele esteja presente. Acredito que, pelo bem do futebol, ele precisa estar presente. Não sou eu quem decide isso. Depende dele, de sua disposição e de sua condição física.”

Scaloni continuou: “É difícil, porque não são só os argentinos que querem vê-lo – todo mundo quer vê-lo. Ele conquistou o direito de tomar essa decisão com calma. Não temos pressa. Sabemos que, seja qual for a decisão dele, será o melhor para a equipe e para ele.”



