A Argentina entra como atual campeã na próxima Copa do Mundo, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México (de 11 de junho a 19 de julho). No entanto, ainda não está claro se o astro Lionel Messi irá participar do torneio pela Albiceleste.
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Copa do Mundo sem Lionel Messi? O técnico da seleção argentina, Lionel Scaloni, chama a atenção
Quando o técnico da seleção argentina, Lionel Scaloni, foi questionado sobre o assunto em uma coletiva de imprensa, ele não soube dar uma resposta clara: “Essa é uma pergunta que deve ser feita a ele.”
O técnico de 47 anos reiterou, no entanto, que fará de tudo “para que ele esteja presente. Acredito que, pelo bem do futebol, ele precisa estar presente. Não sou eu quem decide isso. Depende dele, de sua disposição e de sua condição física.”
Scaloni continuou: “É difícil, porque não são só os argentinos que querem vê-lo – todo mundo quer vê-lo. Ele conquistou o direito de tomar essa decisão com calma. Não temos pressa. Sabemos que, seja qual for a decisão dele, será o melhor para a equipe e para ele.”
A Argentina enfrentará a Áustria e a Argélia na Copa do Mundo
Com 196 partidas pela seleção e 115 gols, Messi é o jogador com mais partidas e o maior artilheiro da história da Argentina. Na Copa do Mundo de 2022 no Catar, o oito vezes vencedor da Bola de Ouro comemorou sua maior conquista até então com a seleção nacional ao conquistar o título do torneio, depois de ter sido derrotado pela Alemanha na final de 2014.
Em junho, os sul-americanos pretendem agora defender o título. No Grupo J, enfrentarão Áustria, Jordânia e Argélia.
Antes disso, porém, a Argentina ainda disputará dois amistosos contra a Mauritânia (28 de março) e a Zâmbia (1º de abril) – muito provavelmente também com Messi. “Ele quer jogar nas duas partidas, mas vamos ver se ele vai estar em campo desde o início”, revelou Scaloni.
Lionel Messi: Estatísticas com a Seleção Argentina
Jogos
196
Gols
115
Assistências
64