Reviravolta na Copa do Mundo, às vésperas da tão esperada partida das oitavas de final na madrugada de segunda para terça-feira entre os Estados Unidos, anfitriões, e a Bélgica, que será disputada no estádio de Seattle. A Comissão Disciplinar da FIFA decidiu suspender, a título cautelar, o cartão vermelho e a consequente suspensão de uma partida do atacante americano Folarin Balogun, expulso nas oitavas de final contra a Bósnia por uma falta contra Tarik Muharemovic. Isso significa que o jogador, que pertence ao Mônaco, estará regularmente à disposição do técnico Maurício Pochettino.
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Copa do Mundo, reviravolta para Balogun: a FIFA anula a suspensão pela expulsão contra a Bósnia; ele poderá jogar as oitavas de final contra a Bélgica
NORMA RONALDO
A notícia dessa novidade inesperada foi divulgada pelo The Athletic, que, após consultar alguns representantes da Fifa, obteve a confirmação dessa medida, inédita na história recente da Copa do Mundo. O cancelamento “parcial ou definitivo” de uma suspensão decorrente de uma medida disciplinar adotada em campo está previsto no artigo 27 da FIFA, segundo o qual a Comissão Disciplinar tem o poder de revogar uma suspensão a título cautelar, desde que o beneficiário não cometa, durante um determinado período, uma nova infração de igual gravidade que leve à revogação da suspensão. Um precedente recente e notável é o que teve Cristiano Ronaldo como protagonista, expulso durante a partida das eliminatórias para a Copa do Mundo contra a Irlanda por dar uma cotovelada em um adversário e suspenso por três partidas. Duas delas foram aplicadas com condicional, permitindo-lhe assim estar regularmente em campo para a Copa do Mundo atualmente em andamento.
POCHETTINO SORRI
Folarin Balogun, que havia sido expulso pelo árbitro Raphael Claus – após consulta ao VAR – por uma falta que, desde o início, pareceu acidental e mais resultado de uma ação casual e imprudente do que intencional contra Muharemovic, estará, portanto, à disposição para a partida desta terça-feira, 7 de julho, e poderá disputar sua quarta partida nesta edição da Copa do Mundo, na qual já marcou três gols. Nos últimos dias, a FIFA havia esclarecido que, do ponto de vista regulamentar, não era possível, de forma alguma, apresentar um recurso formal para anular a suspensão; a única possibilidade era justamente o recurso ao artigo 27, que mantém o cartão vermelho recebido na partida, mas pode, a critério, suspender a suspensão resultante.
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