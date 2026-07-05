Copa do Mundo, reviravolta para Balogun: a FIFA anula a suspensão pela expulsão contra a Bósnia; ele poderá jogar as oitavas de final contra a Bélgica

A notícia dessa novidade inesperada foi divulgada pelo The Athletic, que, após consultar alguns representantes da Fifa, obteve a confirmação dessa medida, inédita na história recente da Copa do Mundo. O cancelamento “parcial ou definitivo” de uma suspensão decorrente de uma medida disciplinar adotada em campo está previsto no artigo 27 da FIFA, segundo o qual a Comissão Disciplinar tem o poder de revogar uma suspensão a título cautelar, desde que o beneficiário não cometa, durante um determinado período, uma nova infração de igual gravidade que leve à revogação da suspensão. Um precedente recente e notável é o que teve Cristiano Ronaldo como protagonista, expulso durante a partida das eliminatórias para a Copa do Mundo contra a Irlanda por dar uma cotovelada em um adversário e suspenso por três partidas. Duas delas foram aplicadas com condicional, permitindo-lhe assim estar regularmente em campo para a Copa do Mundo atualmente em andamento.