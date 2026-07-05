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USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Copa do Mundo, reviravolta para Balogun: a FIFA anula a suspensão pela expulsão contra a Bósnia; ele poderá jogar as oitavas de final contra a Bélgica

Copa do Mundo
Estados Unidos da América
F. Balogun

Foi aplicada ao atacante americano uma regra que já havia salvado Cristiano Ronaldo

Reviravolta na Copa do Mundo, às vésperas da tão esperada partida das oitavas de final na madrugada de segunda para terça-feira entre os Estados Unidos, anfitriões, e a Bélgica, que será disputada no estádio de Seattle. A Comissão Disciplinar da FIFA decidiu suspender, a título cautelar, o cartão vermelho e a consequente suspensão de uma partida do atacante americano Folarin Balogun, expulso nas oitavas de final contra a Bósnia por uma falta contra Tarik Muharemovic. Isso significa que o jogador, que pertence ao Mônaco, estará regularmente à disposição do técnico Maurício Pochettino.

  • NORMA RONALDO

    A notícia dessa novidade inesperada foi divulgada pelo The Athletic, que, após consultar alguns representantes da Fifa, obteve a confirmação dessa medida, inédita na história recente da Copa do Mundo. O cancelamento “parcial ou definitivo” de uma suspensão decorrente de uma medida disciplinar adotada em campo está previsto no artigo 27 da FIFA, segundo o qual a Comissão Disciplinar tem o poder de revogar uma suspensão a título cautelar, desde que o beneficiário não cometa, durante um determinado período, uma nova infração de igual gravidade que leve à revogação da suspensão. Um precedente recente e notável é o que teve Cristiano Ronaldo como protagonista, expulso durante a partida das eliminatórias para a Copa do Mundo contra a Irlanda por dar uma cotovelada em um adversário e suspenso por três partidas. Duas delas foram aplicadas com condicional, permitindo-lhe assim estar regularmente em campo para a Copa do Mundo atualmente em andamento.

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  • POCHETTINO SORRI

    Folarin Balogun, que havia sido expulso pelo árbitro Raphael Claus – após consulta ao VAR – por uma falta que, desde o início, pareceu acidental e mais resultado de uma ação casual e imprudente do que intencional contra Muharemovic, estará, portanto, à disposição para a partida desta terça-feira, 7 de julho, e poderá disputar sua quarta partida nesta edição da Copa do Mundo, na qual já marcou três gols. Nos últimos dias, a FIFA havia esclarecido que, do ponto de vista regulamentar, não era possível, de forma alguma, apresentar um recurso formal para anular a suspensão; a única possibilidade era justamente o recurso ao artigo 27, que mantém o cartão vermelho recebido na partida, mas pode, a critério, suspender a suspensão resultante.


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