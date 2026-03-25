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Gabriele Stragapede

Traduzido por

Copa do Mundo: ranking das músicas mais populares; "Waka Waka" domina, veja em que posição está "Un'Estate Italiana", do Italia '90

Copa do Mundo

A lista completa das 10 músicas mais populares de todos os tempos na Copa do Mundo.

A expectativa pela Copa do Mundo começa a crescer: na noite desta quinta-feira, a Itália terá de alcançar seu objetivo passando pelas eliminatórias contra a Irlanda do Norte, primeiro na semifinal, e, eventualmente, enfrentando o vencedor do confronto entre Bósnia e País de Gales na final.

Mas antes de saber se a seleção de Gattuso vai se classificar, vamos voltar no tempo, rebobinar a fita e reviver as emoções das edições anteriores da Copa do Mundo graças à música, revisitando o ranking das canções mais populares da história do torneio.

O lançamento de “Lighter” deu oficialmente início à experiência da Copa do Mundo para os fãs em todo o mundo (a busca por “Jelly Roll World Cup Song” aumentou 110%) e os especialistas da Live Football Tickets elaboraram um ranking das músicas mais famosas de todos os tempos (lançadas como tema musical da Copa doMundo), analisando as visualizações no YouTube, os streams no Spotify, BPMs, a energia e a capacidade de entreter e fazer dançar.

Dessa forma, surgiu uma lista das músicas oficiais mais populares de todos os tempos para a Copa do Mundo.

  • 9.

    Título: The Time of Our Lives

    Edição: 2006, Alemanha

    YouTube: 10.324.287

    Spotify: 5.132.078

    Entretenimento e capacidade de fazer dançar: 24

    BPM: 88

    Energia: 59

    Resultado final: 4,47

    • Publicidade

  • 8.

    Boom

    2002, Coreia do Sul e Japão

    77.000

    251.591

    58

    120

    79

    5,1

  • 7.

    Gloryland

    1994, Estados Unidos

    477.000

    500.331

    42

    134

    43

    5,48

  • 6.

    Um verão italiano (To Be Number One)

    1990, Itália

    19.000.000

    54.975.377

    51

    118

    73

    5,66

  • 5.

    Cup of Life (A Taça da Vida)

    1998, França

    47.777.816

    55.284.210

    71

    128

    91

    7,75

  • 4.

    Vamos lá, vamos lá (Better Together)

    2022, Catar

    143.692.639

    57.299.736

    73

    129

    83

    8,12

  • 3.

    Aproveite a vida

    2018, Rússia

    52.568.143

    163.759.528

    58

    144

    94

    8,37

  • 2.

    Somos Um (Olé, Olá)

    2014, Brasil

    1.012.377.633

    403.580.974

    59

    125

    94

    8,37

  • 1.

    Fogo, fogo

    2010, África do Sul

    4.469.905.051

    82.049.654

    76

    127

    87

    8,49