Copa do Mundo: ranking das músicas mais populares; "Waka Waka" domina, veja em que posição está "Un'Estate Italiana", do Italia '90

A expectativa pela Copa do Mundo começa a crescer: na noite desta quinta-feira, a Itália terá de alcançar seu objetivo passando pelas eliminatórias contra a Irlanda do Norte, primeiro na semifinal, e, eventualmente, enfrentando o vencedor do confronto entre Bósnia e País de Gales na final.

Mas antes de saber se a seleção de Gattuso vai se classificar, vamos voltar no tempo, rebobinar a fita e reviver as emoções das edições anteriores da Copa do Mundo graças à música, revisitando o ranking das canções mais populares da história do torneio.

O lançamento de “Lighter” deu oficialmente início à experiência da Copa do Mundo para os fãs em todo o mundo (a busca por “Jelly Roll World Cup Song” aumentou 110%) e os especialistas da Live Football Tickets elaboraram um ranking das músicas mais famosas de todos os tempos (lançadas como tema musical da Copa doMundo), analisando as visualizações no YouTube, os streams no Spotify, BPMs, a energia e a capacidade de entreter e fazer dançar.

Dessa forma, surgiu uma lista das músicas oficiais mais populares de todos os tempos para a Copa do Mundo.