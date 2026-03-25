Copa do Mundo: o ranking das músicas mais populares – “Waka Waka” reina suprema; veja em que posição fica “Un’Estate Italiana”, da Italia ’90

A expectativa pela Copado Mundo está realmente começando a crescer: na noite de quinta-feira, a Itália precisa garantir sua vaga derrotando primeiro a Irlanda do Norte na semifinal da repescagem e, se avançar, enfrentando o vencedor do confronto entre Bósnia e País de Gales na final.

Mas antes de descobrirmos se a seleção de Gattuso vai se classificar, vamos dar um passo atrás no tempo, rebobinar a fita e reviver a emoção das Copas do Mundo anteriores através da música, revisitando o ranking das canções mais populares da história daCopa do Mundo.

O lançamento de “Lighter” deu oficialmente o pontapé inicial na experiência da Copa do Mundo para os torcedores em todo o mundo (as buscas por “Jelly Roll World Cup Song” aumentaram 110%) e os especialistas da Live Football Tickets compilaram um ranking das músicas mais famosas de todos os tempos (lançadas como temas daCopa do Mundo) analisando visualizações no YouTube, streams no Spotify, BPM, energia e sua capacidade de entreter e fazer as pessoas dançarem.

Isso resultou em um ranking das músicas oficiais mais populares da Copa do Mundo de todos os tempos, cortesia da Live Football Tickets.