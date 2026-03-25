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Gabriele Stragapede

Traduzido por

Copa do Mundo: o ranking das músicas mais populares – “Waka Waka” reina suprema; veja em que posição fica “Un’Estate Italiana”, da Italia ’90

Copa do Mundo

A lista completa das 10 músicas mais populares de todos os tempos na Copa do Mundo.

A expectativa pela Copado Mundo está realmente começando a crescer: na noite de quinta-feira, a Itália precisa garantir sua vaga derrotando primeiro a Irlanda do Norte na semifinal da repescagem e, se avançar, enfrentando o vencedor do confronto entre Bósnia e País de Gales na final.

Mas antes de descobrirmos se a seleção de Gattuso vai se classificar, vamos dar um passo atrás no tempo, rebobinar a fita e reviver a emoção das Copas do Mundo anteriores através da música, revisitando o ranking das canções mais populares da história daCopa do Mundo.

O lançamento de “Lighter” deu oficialmente o pontapé inicial na experiência da Copa do Mundo para os torcedores em todo o mundo (as buscas por “Jelly Roll World Cup Song” aumentaram 110%) e os especialistas da Live Football Tickets compilaram um ranking das músicas mais famosas de todos os tempos (lançadas como temas daCopa do Mundo) analisando visualizações no YouTube, streams no Spotify, BPM, energia e sua capacidade de entreter e fazer as pessoas dançarem.

Isso resultou em um ranking das músicas oficiais mais populares da Copa do Mundo de todos os tempos, cortesia da Live Football Tickets.

  • 9.

    Título: O Tempo das Nossas Vidas

    Lançamento: 2006, Alemanha

    YouTube: 10.324.287

    Spotify: 5.132.078

    Entretenimento e dançabilidade: 24

    BPM: 88

    Energia: 59

    Pontuação final: 4,47

    • Publicidade

  • 8.

    Boom

    2002, Coreia do Sul e Japão

    77.000

    251.591

    58

    120

    79

    5,1

  • 7.

    Gloryland

    1994, Estados Unidos

    477.000

    500.331

    42

    134

    43

    5,48

  • 6.

    Um Verão Italiano (Para Ser o Número Um)

    1990, Itália

    19.000.000

    54.975.377

    51

    118

    73

    5,66

  • 5.

    Copa da Vida

    1998, França

    47.777.816

    55.284.210

    71

    128

    91

    7,75

  • 4.

    Vamos lá, vamos lá (Better Together)

    2022, Catar

    143.692.639

    57.299.736

    73

    129

    83

    8,12

  • 3.

    Aproveite a vida

    2018, Rússia

    52.568.143

    163.759.528

    58

    144

    94

    8,37

  • 2.

    Somos Um (Olé, Olá)

    2014, Brasil

    1.012.377.633

    403.580.974

    59

    125

    94

    8,37

  • 1.

    Fogo, fogo

    2010, África do Sul

    4.469.905.051

    82.049.654

    76

    127

    87

    8,49