Copa do Mundo: o caso Balogun ganha novas dimensões: teria havido uma ligação entre Trump e Infantino antes do cancelamento da suspensão? A resposta da Fifa

Uma dessas notícias foi divulgada pelo colega da Talksport, Ben Jacobos, que relata um contato direto entre Trump e Gianni Infantino, presidente da FIFA, para que o caso de Folarin Balogun fosse reexaminado, a fim de permitir que o atacante do Mônaco estivesse à disposição do técnico Mauricio Pochettino para a partida de terça-feira, 7 de julho (às 2h) em Kansas City contra a Bélgica, partida que vale uma vaga nas quartas de final desta Copa do Mundo. Sobre essas quartas de final paira a sombra incômoda do presidente dos Estados Unidos, que no próximo dia 19 de julho participará, ao lado de Infantino, da cerimônia de entrega da taça à seleção vencedora. Isso rompe um protocolo que havia se mantido até esta edição do torneio. A FIFA, questionada sobre o caso Balogun, obviamente não confirmou a versão da Talksport, reivindicando a independência absoluta da Comissão Disciplinar que se pronunciou sobre o assunto.