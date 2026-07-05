Trata-se de um caso sem precedentes, destinado a gerar polêmicas e debates, que levou a Comissão Disciplinar da FIFA a suspender condicionalmente a punição de um jogo imposta ao atacante dos Estados Unidos, Folarin Balogun, após a expulsão direta que sofreu na última partida contra a Bósnia por uma jogada analisada pelo VAR contra o zagueiro do Sassuolo, Tarik Muharemovic. Com essa reviravolta, o centroavante estará regularmente à disposição para a partida das oitavas de final contra a Bélgica.
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Copa do Mundo: o caso Balogun ganha novas dimensões: teria havido uma ligação entre Trump e Infantino antes do cancelamento da suspensão? A resposta da Fifa
ARTIGO 27
A FIFA, que, por regulamento, não pode analisar eventuais recursos relativos a decisões disciplinares — mesmo que controversas — tomadas pelo árbitro em campo, prevê, no entanto — de acordo com o artigo 27 — a possibilidade de revogar total ou parcialmente uma suspensão em casos específicos, como o de Balogun. Uma decisão histórica que também deixou feliz o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, que, por meio de seu perfil no Truth, agradeceu pessoalmente à FIFA. E, a respeito das supostas pressões exercidas pelo governo americano sobre a alta cúpula da maior organização mundial de futebol, já estão surgindo especulações de vários tipos.
O MISTÉRIO DA LIGAÇÃO TELEFÔNICA
Uma dessas notícias foi divulgada pelo colega da Talksport, Ben Jacobos, que relata um contato direto entre Trump e Gianni Infantino, presidente da FIFA, para que o caso de Folarin Balogun fosse reexaminado, a fim de permitir que o atacante do Mônaco estivesse à disposição do técnico Mauricio Pochettino para a partida de terça-feira, 7 de julho (às 2h) em Kansas City contra a Bélgica, partida que vale uma vaga nas quartas de final desta Copa do Mundo. Sobre essas quartas de final paira a sombra incômoda do presidente dos Estados Unidos, que no próximo dia 19 de julho participará, ao lado de Infantino, da cerimônia de entrega da taça à seleção vencedora. Isso rompe um protocolo que havia se mantido até esta edição do torneio. A FIFA, questionada sobre o caso Balogun, obviamente não confirmou a versão da Talksport, reivindicando a independência absoluta da Comissão Disciplinar que se pronunciou sobre o assunto.
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