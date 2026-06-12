Copa do Mundo: Infantino zomba da Itália: “Podemos ampliar para 64 seleções; talvez assim a Itália se classifique. Quem sabe chegamos a 208 para ver se ela consegue”

Começou a Copa do Mundo de 2026, que será disputada pela primeira vez em três países (Estados Unidos, México e Canadá), uma decisão fortemente defendida pelo presidente da FIFA, Gianni Infantino. Aclamado, mas também criticado, o número um do futebol mundial está falando neste momento a diversos meios de comunicação sobre o torneio que acaba de começar.





Entre as várias entrevistas concedidas pelo suíço, de claras origens italianas, há uma, ao canal brasileiro CazéTV, que está causando polêmica e na qual ele fala justamente da nossa Seleção e do fato de que, por três Copas do Mundo consecutivas, ela não conseguiu se classificar. E ele faz isso com uma piada sarcástica dirigida aos Azzurri.