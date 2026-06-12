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Simone Gervasio

Traduzido por

Copa do Mundo: Infantino zomba da Itália: “Podemos ampliar para 64 seleções; talvez assim a Itália se classifique. Quem sabe chegamos a 208 para ver se ela consegue”

Itália
Copa do Mundo

As palavras do presidente da FIFA.

Começou a Copa do Mundo de 2026, que será disputada pela primeira vez em três países (Estados Unidos, México e Canadá), uma decisão fortemente defendida pelo presidente da FIFA, Gianni Infantino. Aclamado, mas também criticado, o número um do futebol mundial está falando neste momento a diversos meios de comunicação sobre o torneio que acaba de começar.


Entre as várias entrevistas concedidas pelo suíço, de claras origens italianas, há uma, ao canal brasileiro CazéTV, que está causando polêmica e na qual ele fala justamente da nossa Seleção e do fato de que, por três Copas do Mundo consecutivas, ela não conseguiu se classificar. E ele faz isso com uma piada sarcástica dirigida aos Azzurri.

  • "Vamos ver como vai ser essa Copa do Mundo com 48 seleções. É claro que é um evento gigantesco. Já discutimos a possibilidade de 64 seleções, para envolver ainda mais o mundo inteiro. A proposta foi apresentada no Conselho da FIFA, mas, enquanto isso, vamos aproveitar essa primeira edição da Copa com 48 seleções. Talvez a Itália se classificasse com 64 seleções… poderíamos chegar a 208 para ver se ela se classifica”, disse ele brincando e soltando uma risadinha. A referência é ao fato de que, na verdade, são pouco mais de 200 as seleções nacionais regularmente inscritas na FIFA.

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  • Como já foi dito, esta Copa do Mundo é a primeira com 48 seleções, 16 a mais do que nas últimas edições. No entanto, esse novo formato ampliado poderia ser ainda mais ampliado no futuro. De fato, foi proposto estendê-lo para 64 seleções. A ideia foi formalmente proposta pela CONMEBOL em 2025 para a Copa do Mundo de 2030: seriam disputadas 128 partidas no total, com 16 chaves de 4 seleções. Por enquanto, nada foi concretizado, mas no futuro o torneio poderá ser ampliado ainda mais, permitindo que ainda mais seleções se classifiquem. Inclusive a Itália.