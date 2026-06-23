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Erling HaalandGetty Images

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Copa do Mundo: Haaland marca mais um gol duplo; Pedersen, jogador do Torino, também balança as redes; a Noruega vence o Senegal por 3 a 2 e avança para as oitavas de final

Noruega x Senegal
Copa do Mundo
Noruega
Senegal

A equipe de Solbakken vence a segunda partida consecutiva e agora se prepara para o confronto direto com a França pela liderança do grupo

Se Leo Messi e Kylian Mbappé chamam, Erling Haaland certamente não pode deixar de responder. O atacante do Manchester City marca seu segundo pênalti consecutivo nesta Copa do Mundo, sobe para a quarta posição na artilharia (alcançando o francês e ficando a apenas um gol de “La Pulga”) e se torna o artilheiro norueguês mais prolífico de todos os tempos em uma Copa do Mundo. Mas, acima de tudo, ele garante, com uma rodada de antecedência, a classificação para as oitavas de final da seleção de Solbakken, que venceu o Senegal por 3 a 2 no MetLife Stadium, em Nova York.


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  • PEDERSEN TAMBÉM MARCA

    No final, a imagem mais bonita é a das comemorações da equipe escandinava, que se posiciona sob a arquibancada ocupada por seus torcedores e encena a já famosa “Viking Row”. Na vitória apertada sobre os vice-campeões africanos, também há a participação de um “italiano”, o ponta do Torino Marc Pedersen, que abriu o placar aos 43 minutos do primeiro tempo com um chute cruzado que pegou Mendy de surpresa no seu poste. Em seguida,começa o show de Erling Haaland: primeiro, ele recebe um passe de Odegaard no início do segundo tempo e volta a bater no goleiro senegalês; depois, após o 1 a 2 provisório marcado por Ismaila Sarr, ele fecha o placar aos 58 minutos com um gol fácil após passe de Berg. Aos 93, o Senegal consegue diminuir a diferença mais uma vez com Sarr (que chega a três gols no total na Copa do Mundo, igualando o compatriota Bouba Diop), mas não consegue evitar a segunda derrota em dois jogos, após o 1 a 3 sofrido contra a França.


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  • COMO A CLASSIFICAÇÃO MUDOU

    Com esse resultado, a classificação do Grupo I coloca a França na liderança após a confortável vitória por 3 a 0 sobre o Iraque, empatada com 6 pontos com a Noruega, que já está classificada para a próxima fase junto com Mbappé e seus companheiros: graças ao melhor saldo de gols, +5 contra +4, basta um empate aos Bleus no confronto direto desta sexta-feira à noite para garantirem a primeira colocação, enquanto a Noruega não tem outra opção a não ser vencer. O Senegal, com 0 ponto assim como o Iraque, ainda tem alguma esperança de ser repescado entre os oito melhores terceiros colocados e seguir adiante, mas precisará vencer seus próximos adversários por pelo menos três gols de diferença para terminar com saldo de gols igual a 0 (atualmente tem -3).

  • O PLACAR

    NORUEGA x SENEGAL 3 a 2


    Gols: 43' M. Pedersen (N), 48', 58' E. Haaland (N), 53', 93' I. Sarr (S)


    NORUEGA (4-3-3): Nyland; Ryerson (13' Pedersen), Ajer, Heggem (84' Ostigard), Wolfe; Odegaard, Berge, Aursnes (46' Berg); Sorloth (84' Bobb), Haaland, Nusa (71' Schjelderup). Técnico: Solbakken.


    SENEGAL (4-2-3-1): Mendy (63' Diaw); Diatta, Koulibaly (72' P.M. Sarr), Niakhate, Diouf (54' Jakobs); I. Gueye, P. Gueye (54' Mbaye); I. Sarr, Camara (63' Ciss), Mané; Jackson. Técnico: Thiaw.


    ÁRBITRO: Sampaio


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    EXPULSOS: -

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