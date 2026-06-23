Se Leo Messi e Kylian Mbappé chamam, Erling Haaland certamente não pode deixar de responder. O atacante do Manchester City marca seu segundo pênalti consecutivo nesta Copa do Mundo, sobe para a quarta posição na artilharia (alcançando o francês e ficando a apenas um gol de “La Pulga”) e se torna o artilheiro norueguês mais prolífico de todos os tempos em uma Copa do Mundo. Mas, acima de tudo, ele garante, com uma rodada de antecedência, a classificação para as oitavas de final da seleção de Solbakken, que venceu o Senegal por 3 a 2 no MetLife Stadium, em Nova York.





MESSI AINDA MAIS NA LENDÁRIA: DOIS GOLS CONTRA A ÁUSTRIA, É O MAIOR ARTILHEIRO DE TODOS OS TEMPOS NA COPA DO MUNDO