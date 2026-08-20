Copa do Mundo feminina 2027: abertura e final no Maracanã, os estádios onde o Brasil vai jogar e São Paulo recordista com dez partidas

A Fifa divulgou o calendário e a distribuição dos jogos da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será disputada no Brasil entre 24 de junho e 25 de julho. O Maracanã será palco da abertura e da final da competição, enquanto a Neo Química Arena, em São Paulo, será o estádio com maior número de partidas, com dez jogos.

Como país-sede, o Brasil está automaticamente classificado e será cabeça de chave do Grupo A. A seleção brasileira fará sua estreia no Maracanã, no Rio de Janeiro, no dia 24 de junho, na abertura do Mundial. O segundo jogo será disputado na Neo Química Arena, em São Paulo, no dia 29, e o terceiro acontecerá no Mané Garrincha, em Brasília, em 4 de julho.

A Copa do Mundo Feminina de 2027 será a primeira edição do torneio realizada na América do Sul. Ao todo, 32 seleções disputarão o título mundial em oito cidades brasileiras: Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Brasília, Salvador, Recife e Fortaleza.

A seleção busca conquistar o torneio pela primeira vez. O melhor resultado do país foi o vice-campeonato em 2007, quando perdeu a final para a Alemanha.

O sorteio dos grupos da Copa do Mundo Feminina de 2027 será realizado em dezembro, no Brasil. A definição estabelecerá as chaves da primeira fase e o caminho das seleções no mata-mata.