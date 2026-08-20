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Womens World Cup 2027 BrasilReprodução
Luis Felipe Gonçalves

Copa do Mundo feminina 2027: abertura e final no Maracanã, os estádios onde o Brasil vai jogar e São Paulo recordista com dez partidas

Futebol feminino
World Cup
Brasil

Seleção brasileira será cabeça de chave do Grupo A, estreia no Maracanã e também jogará em São Paulo e Brasília na fase de grupos

A Fifa divulgou o calendário e a distribuição dos jogos da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será disputada no Brasil entre 24 de junho e 25 de julho. O Maracanã será palco da abertura e da final da competição, enquanto a Neo Química Arena, em São Paulo, será o estádio com maior número de partidas, com dez jogos.

Como país-sede, o Brasil está automaticamente classificado e será cabeça de chave do Grupo A. A seleção brasileira fará sua estreia no Maracanã, no Rio de Janeiro, no dia 24 de junho, na abertura do Mundial. O segundo jogo será disputado na Neo Química Arena, em São Paulo, no dia 29, e o terceiro acontecerá no Mané Garrincha, em Brasília, em 4 de julho.

A Copa do Mundo Feminina de 2027 será a primeira edição do torneio realizada na América do Sul. Ao todo, 32 seleções disputarão o título mundial em oito cidades brasileiras: Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Brasília, Salvador, Recife e Fortaleza.

A seleção busca conquistar o torneio pela primeira vez. O melhor resultado do país foi o vice-campeonato em 2007, quando perdeu a final para a Alemanha.

O sorteio dos grupos da Copa do Mundo Feminina de 2027 será realizado em dezembro, no Brasil. A definição estabelecerá as chaves da primeira fase e o caminho das seleções no mata-mata.

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  • imago-sport-1078276035.jpgSports Press Photo

    Jogos do Brasil

    A equipe comandada por Arthur Elias será cabeça de chave do Grupo A e terá a vantagem de disputar a abertura da Copa do Mundo no Maracanã.

    A seleção brasileira estreará no dia 24 de junho, no Rio de Janeiro. Depois, viajará para São Paulo para disputar a segunda rodada da fase de grupos na Neo Química Arena, em 29 de junho. O último compromisso da primeira fase será no Mané Garrincha, em Brasília, no dia 4 de julho.

    A posição do Brasil no Grupo A definirá o caminho da equipe no mata-mata. O adversário e o estádio das partidas eliminatórias dependerão da classificação da seleção em primeiro ou segundo lugar na chave.

    Veja as datas e sedes dos jogos do Brasil:

    24 de junho: Brasil x primeiro adversário Maracanã (RJ)

    29 de junho: Brasil x segundo adversário Neo Química Arena (SP)

    4 de julho: Brasil x terceiro adversárioMané Garrincha (DF)

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    • Publicidade
  • imago-sport-25502050.jpgConny Kurth

    Jogos por estádio

    Durante o evento realizado em Zurique, na Suíça, a Fifa também definiu a quantidade de partidas que cada uma das oito sedes receberá durante a Copa do Mundo Feminina de 2027.

    A Neo Química Arena, em São Paulo, será o estádio recordista, com dez partidas. A casa do Corinthians receberá, além de jogos da fase de grupos e das fases eliminatórias, uma das semifinais e a disputa pelo terceiro lugar.

    O Maracanã aparece logo atrás, com nove partidas, incluindo a abertura e a final. O Castelão, em Fortaleza, também receberá nove jogos.

    Veja a distribuição das sedes:

    Neo Química Arena (São Paulo): 10 jogos

    Maracanã (Rio de Janeiro): 9 jogos

    Castelão (Fortaleza): 9 jogos

    Mineirão (Belo Horizonte): 8 jogos

    Mané Garrincha (Brasília): 7 jogos

    Beira-Rio (Porto Alegre): 7 jogos

    Arena Pernambuco (Recife): 7 jogos

    Arena Fonte Nova (Salvador): 7 jogos

  • FBL-WC-2027-WOMEN-LAUNCHAFP

    Jogos por fase

    As oito sedes receberão seis partidas da fase de grupos cada. Ao todo, serão 48 jogos na primeira fase da Copa do Mundo Feminina de 2027.

    A partir do mata-mata, a distribuição das partidas será reduzida progressivamente até a decisão no Maracanã:

    Oitavas de final: Castelão (2 jogos), Mineirão, Neo Química Arena, Fonte Nova, Arena Pernambuco e Mané Garrincha

    Quartas de final: Mineirão, Castelão, Maracanã e Neo Química Arena

    Semifinais: Maracanã e Neo Química Arena

    Terceiro lugar: Neo Química Arena

    Final: Maracanã

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