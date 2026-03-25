A poucos meses do pontapé inicial da próxima Copa do Mundo, surge no horizonte uma questão delicada que corre o risco de se transformar em um verdadeiro caso internacional, com repercussões não apenas no âmbito esportivo, mas também no logístico e econômico. No centro das atenções estão algumas seleções africanas já classificadas para o torneio mundial, juntamente com suas respectivas torcidas, prontas para acompanhar suas equipes no exterior.
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Copa do Mundo: EUA exigem fianças de até 15 mil euros para entrar no país; cinco jogadores da seleção enfrentam dificuldades
OS PAÍSES ENVOLVIDOS
Mais especificamente, Argélia, Cabo Verde, Senegal, Costa do Marfim e Tunísia fazem parte de uma lista de cerca de 50 países cujos cidadãos, para obter um visto de entrada nos Estados Unidos, seriam obrigados a pagar uma caução particularmente elevada, podendo chegar a um máximo de 15 mil euros. Trata-se de uma medida introduzida no âmbito das políticas migratórias adotadas durante o governo de Donald Trump, com o objetivo declarado de combater a imigração irregular.
FIANÇA PARA OS JOGADORES: O QUE ACONTECE?
Uma norma que, no entanto, corre o risco de ter graves consequências justamente para o grande evento de futebol. Segundo o que foi divulgado pelo The Athletic, o maior problema diz respeito diretamente aos protagonistas em campo: os jogadores e a comissão técnica. O regulamento, de fato, não prevê, no momento, nenhuma isenção para os atletas profissionais, que se veriam, portanto, na situação paradoxal de ter que pagar cauções entre 5 mil e 15 mil dólares para poder participar do torneio. Uma quantia que seria devolvida ao sair do país dentro do prazo do visto, mas que representa, de qualquer forma, um obstáculo significativo em termos organizacionais e burocráticos.
A FIFA EM AÇÃO
A questão está agora nas mãos da FIFA, que está em intensas negociações com as autoridades americanas para encontrar uma solução que, pelo menos, proteja as delegações oficiais. O objetivo é obter uma isenção que permita aos jogadores e membros da comissão técnica evitar o pagamento da fiança, garantindo assim uma participação sem contratempos para as seleções envolvidas.
E OS TORCEDORES?
O cenário para os torcedores, por outro lado, parece bem diferente e decididamente mais complexo. Para eles, neste momento, a possibilidade de uma isenção parece distante. E isso corre o risco de afetar significativamente a presença nas arquibancadas, já bastante prejudicada pelos altos custos de uma viagem intercontinental e por uma organização que está longe de ser simples. O risco concreto é ver uma participação reduzida justamente por parte daquelas torcidas que, historicamente, contribuem para tornar a Copa do Mundo uma festa global de cores, paixão e identidade.