Copa do Mundo: EUA exigem fianças de até 15 mil euros para entrar no país; cinco jogadores da seleção enfrentam dificuldades

Uma norma que, no entanto, corre o risco de ter graves consequências justamente para o grande evento de futebol. Segundo o que foi divulgado pelo The Athletic, o maior problema diz respeito diretamente aos protagonistas em campo: os jogadores e a comissão técnica. O regulamento, de fato, não prevê, no momento, nenhuma isenção para os atletas profissionais, que se veriam, portanto, na situação paradoxal de ter que pagar cauções entre 5 mil e 15 mil dólares para poder participar do torneio. Uma quantia que seria devolvida ao sair do país dentro do prazo do visto, mas que representa, de qualquer forma, um obstáculo significativo em termos organizacionais e burocráticos.



