Após 28 anos, a Escócia volta à Copa do Mundo e o faz com uma vitória que não acontecia desde a Itália 90. O 1 a 0 sobre o Haiti garante o primeiro lugar no Grupo C para a equipe de Clarke, que agora está classificada. Boa atuação, no entanto, de Pierrot e seus companheiros, que, apesar da derrota, resistiram até o fim e chegaram perto de um empate que teria sido histórico em sua primeira participação na Copa do Mundo desde a edição de 1974. McGinn foi decisivo, e McTominay acertou a trave.





A Escócia aproveita assim o empate entre Brasil e Marrocos e se instala na liderança do seu grupo, derrotando o Haiti por uma diferença mínima. Em uma partida equilibrada do início ao fim, a diferença foi feita pelos craques. McTominay primeiro quase marca e depois acerta a trave; McGinn, capitão do Aston Villa, aproveita um rebote do goleiro adversário em uma jogada de Adams, do Torino, e faz 1 a 0. Esse também será o resultado final, apesar de um segundo tempo de garra do Haiti, que quase empata nos acréscimos com Pierrot. A Tartan Army pode voltar a comemorar.