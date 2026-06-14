Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Haiti v Scotland: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Simone Gervasio

Traduzido por

Copa do Mundo: Escócia vence o Haiti por 1 a 0 com gol de McGinn e assume a liderança, à frente do Brasil e de Marrocos. A Tartan Army sonha com McTominay, mas os caribenhos merecem aplausos

Copa do Mundo
Haiti x Escócia
Haiti
Escócia

Como foi a partida entre Haiti e Escócia na Copa do Mundo de 2026.

Após 28 anos, a Escócia volta à Copa do Mundo e o faz com uma vitória que não acontecia desde a Itália 90. O 1 a 0 sobre o Haiti garante o primeiro lugar no Grupo C para a equipe de Clarke, que agora está classificada. Boa atuação, no entanto, de Pierrot e seus companheiros, que, apesar da derrota, resistiram até o fim e chegaram perto de um empate que teria sido histórico em sua primeira participação na Copa do Mundo desde a edição de 1974. McGinn foi decisivo, e McTominay acertou a trave.


A Escócia aproveita assim o empate entre Brasil e Marrocos e se instala na liderança do seu grupo, derrotando o Haiti por uma diferença mínima. Em uma partida equilibrada do início ao fim, a diferença foi feita pelos craques. McTominay primeiro quase marca e depois acerta a trave; McGinn, capitão do Aston Villa, aproveita um rebote do goleiro adversário em uma jogada de Adams, do Torino, e faz 1 a 0. Esse também será o resultado final, apesar de um segundo tempo de garra do Haiti, que quase empata nos acréscimos com Pierrot. A Tartan Army pode voltar a comemorar.

  • Haiti x Escócia 0 x 1


    GOLS - McGinn


    GOLS E MOMENTOS DESTAQUE -


    85' - Que chance para o Haiti! Pierrot cabeceia, a bola passa raspando o gol

    73' - Mais uma vez McGinn, o meio-campista do Aston Villa quase marca o segundo

    35' - Primeira boa chance para o Haiti com Pierrot

    25' - Escócia na frente! Oportunidade para Adams, Placide defende, mas no rebote McGinn se mostra habilidoso e sortudo, e seu chute desviado entra no gol

    17' - McTominay acerta a trave ao chutar com precisão da entrada da área, mas o jogador do Napoli não tem sorte

    • Publicidade

  • RESULTADOS

    Haiti (4-4-2): Placide, Arcus, Adé, Delcroix, Experience, Deedson (16' do segundo tempo Casimir), Jean Jacques, Bellegarde, Providence (39' do segundo tempo Fortuné), Pierrot, Isidor (30' do segundo tempo Duverne). Reservas: Duverger Josuè, Etienne, Joseph, Lacroix, Metusala, Nazon, Paugain, Pierre Alexandre, Pierre, Saintè Carl, Simon, Thermoncy. Técnico: Migné


    Escócia (4-4-2): Gunn, Hickey (29' 2º tempo Patterson), Hendry, Hanley, Robertson, Gannon-Doak (29' 2º tempo Christie), McTominay, Ferguson, McGinn (37' 2º tempo Curtis), Shankland (37' 2º tempo McLean), Adams (29' 2º tempo Dykes). Reservas: Kelly, Fletcher, Gordon, Hirst, Hyam, McKenna, Ralston, Souttar, Stewart, Tierney. Técnico: Clarke


    Árbitro: Ghorbal (Argélia)


    Cartões amarelos: Bellegarde (H), Hickey (S), McLean (S)

Copa do Mundo
Escócia crest
Escócia
SCO
Marrocos crest
Marrocos
MAR
Copa do Mundo
Brasil crest
Brasil
BRA
Haiti crest
Haiti
HAI