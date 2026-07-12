Copa do Mundo dos grandes: nas semifinais estão as quatro primeiras seleções do ranking da FIFA, e todas já são campeãs do mundo

Com o término das quartas de final, ficou definido o quadro das semifinais da Copa do Mundo de 2026: França x Espanha, que será disputada na terça-feira às 21h, e Inglaterra x Argentina, marcada para quarta-feira às 21h. O fato curioso é que, pela primeira vez na história da Copa do Mundo, as quatro primeiras seleções do ranking da FIFA estão todas nas semifinais, nesta ordem: 1) Argentina, 2) Espanha, 3) França e 4) Inglaterra.





As previsões se confirmaram, portanto: essas quatro seleções eram as favoritas antes do torneio, tanto para a imprensa quanto para os torcedores e as casas de apostas, e cumpriram o que prometiam e as expectativas. Argentina, Espanha, França e Inglaterra eram as favoritas ao título, à frente do Brasil, Portugal e Alemanha.



