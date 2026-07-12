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Lionel Messi Kylian Mbappe World CupGetty/GOAL
Gianluca Minchiotti

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Copa do Mundo dos grandes: nas semifinais estão as quatro primeiras seleções do ranking da FIFA, e todas já são campeãs do mundo

Copa do Mundo
Argentina
França
Espanha
Inglaterra

As previsões e o histórico se confirmaram: sem surpresas, os mais fortes estão na liderança

Com o término das quartas de final, ficou definido o quadro das semifinais da Copa do Mundo de 2026: França x Espanha, que será disputada na terça-feira às 21h, e Inglaterra x Argentina, marcada para quarta-feira às 21h. O fato curioso é que, pela primeira vez na história da Copa do Mundo, as quatro primeiras seleções do ranking da FIFA estão todas nas semifinais, nesta ordem: 1) Argentina, 2) Espanha, 3) França e 4) Inglaterra.


As previsões se confirmaram, portanto: essas quatro seleções eram as favoritas antes do torneio, tanto para a imprensa quanto para os torcedores e as casas de apostas, e cumpriram o que prometiam e as expectativas. Argentina, Espanha, França e Inglaterra eram as favoritas ao título, à frente do Brasil, Portugal e Alemanha.


  • Além disso, esta será a terceira vez na história da Copa do Mundo em que todas as quatro semifinalistas já conquistaram pelo menos um título mundial. Veja abaixo os casos anteriores:


    1970 – Itália, Alemanha, Uruguai, Brasil

    1990 — Itália, Argentina, Alemanha, Inglaterra

    2026 – França, Espanha, Inglaterra, Argentina


    Uma Copa do Mundo de altíssimo nível, portanto, na qual, além das estrelas (Messi, Mbappé, Kane, Dembelè, Bellingham, Haaland), também brilham as seleções mais fortes e entre as mais tituladas de todos os tempos.



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