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Michael Olise France 2026 World CupGetty

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Copa do Mundo de 2026, todos os jogadores estão sob advertência: quem corre o risco de perder a semifinal por causa de um cartão amarelo

Copa do Mundo

Estes são todos os jogadores que já receberam advertência e que, caso recebam mais um cartão amarelo, correm o risco de ficar de fora da semifinal.

  • FRANÇA-MARROCOS

    Marrocos:

    Issa Diop, Achraf Hakimi, Redouane Halhal, Bilal El Khannouss


    França:

    Michael Olise, Manu Kone

    • Publicidade

  • ESPANHA-BÉLGICA

    Espanha:

    Ferran Torres


    Bélgica:

    Brandon Mechele

  • NORUEGA x INGLATERRA

    Noruega:

    Antonio Nusa


    Inglaterra:

    Jude Bellingham, Nico O’Reilly, Declan Rice, Marc Guehi

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  • ARGENTINA x SUÍÇA

    Argentina:

    Gonzalo Montiel


    Suíça:

    Granit Xhaka, Denis Zakaria, Miro Muheim


  • O REGULAMENTO

    Todas as advertências recebidas durante a fase de grupos foram anuladas antes das oitavas de final. A segunda etapa ocorreu após as quartas de final, garantindo que ninguém tenha que perder a final da Copa do Mundo por causa de uma falta cometida na semifinal, a menos que haja medidas drásticas, como a expulsão direta.