Estes são todos os jogadores que já receberam advertência e que, caso recebam mais um cartão amarelo, correm o risco de ficar de fora da semifinal.
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Copa do Mundo de 2026, todos os jogadores estão sob advertência: quem corre o risco de perder a semifinal por causa de um cartão amarelo
FRANÇA-MARROCOS
Marrocos:
Issa Diop, Achraf Hakimi, Redouane Halhal, Bilal El Khannouss
França:
Michael Olise, Manu Kone
ESPANHA-BÉLGICA
Espanha:
Ferran Torres
Bélgica:
Brandon Mechele
NORUEGA x INGLATERRA
Noruega:
Antonio Nusa
Inglaterra:
Jude Bellingham, Nico O’Reilly, Declan Rice, Marc Guehi
ARGENTINA x SUÍÇA
Argentina:
Gonzalo Montiel
Suíça:
Granit Xhaka, Denis Zakaria, Miro Muheim
O REGULAMENTO
Todas as advertências recebidas durante a fase de grupos foram anuladas antes das oitavas de final. A segunda etapa ocorreu após as quartas de final, garantindo que ninguém tenha que perder a final da Copa do Mundo por causa de uma falta cometida na semifinal, a menos que haja medidas drásticas, como a expulsão direta.
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