Com as últimas seis partidas da fase de grupos, disputadas entre o final da noite de ontem e a madrugada italiana, finalmente temos os nomes de todas as seleções classificadas para as oitavas de final da edição de 2026 da Copa do Mundo: Passam para a fase de mata-mata: MÉXICO, ÁFRICA DO SUL (grupo A), SUÍÇA, CANADÁ, BÓSNIA (grupo B), BRASIL, MARROCOS (grupo C), EUA, AUSTRÁLIA, PARAGUAI (grupo D), ALEMANHA-COSTA DO MARFIM, EQUADOR (grupo E), PAÍSES BAIXOS, JAPÃO, SUÉCIA (grupo F), BÉLGICA, EGITO (grupo G), ESPANHA, CABO VERDE (grupo H), FRANÇA, NORUEGA, SENEGAL (grupo I), ARGENTINA, ÁUSTRIA, ARGÉLIA (grupo J), COLÔMBIA, PORTUGAL, REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO CONGO (grupo K), INGLATERRA, CROÁCIA, GANA (grupo L).
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Copa do Mundo de 2026, todos os confrontos das oitavas de final: a primeira partida será África do Sul x Canadá; contra quem jogarão Argentina, França, Alemanha, Inglaterra, Portugal e Espanha
VAMOS COMEÇAR AGORA MESMO
Mal deu tempo de arquivar os últimos resultados da primeira fase da competição e já é hora de mergulhar nas primeiras partidas válidas para as oitavas de final. As duas primeiras seleções a disputarem uma vaga entre as 16 melhores serão a África do Sul e o Canadá, que se enfrentarão no domingo, 28 de junho, às 21h, em Los Angeles. A última partida das oitavas de final será entre Colômbia e Gana, marcada para as 3h da madrugada de sábado, 4 de julho, em Kansas City.
Veja a programação completa
ÁFRICA DO SUL-CANADÁ
ÁFRICA DO SULx CANADÁ - 28 de junho de 2026, às 21h, em Los Angeles
BRASIL JAPÃO
BRASILx JAPÃO – 29 de junho de 2026, às 19h, em Houston
ALEMANHA x PARAGUAI
ALEMANHA x PARAGUAI – 29 de junho de 2026, às 22h30, em Boston
HOLANDA-MARROCOS
HOLANDAx MARROCOS – 30 de junho de 2026, às 03h00, em Monterrey
COSTA DO MARFIM-NORUEGA
COSTA DO MARFIMx NORUEGA - 30 de junho de 2026, às 19h, em Dallas
FRANÇA x SUÉCIA
FRANÇA x SUÉCIA – 30 de junho de 2026, às 23h, em Nova York/Nova Jersey
MÉXICO-EQUADOR
MÉXICO-EQUADOR - 1º de julho de 2026, às 03h00, na Cidade do México
INGLATERRA x RD DO CONGO
INGLATERRA x RD DO CONGO – 1º de julho de 2026, às 18h, em Atlanta
BÉLGICA x SENEGAL
BÉLGICAx SENEGAL - 1º de julho de 2026, às 22h, em Seattle
ESTADOS UNIDOS-BÓSNIA
ESTADOS UNIDOS-BÓSNIA - 2 de julho de 2026, às 02h00, em São Francisco
ESPANHA-ÁUSTRIA
ESPANHAx ÁUSTRIA – 2 de julho de 2026, às 21h, em Los Angeles
PORTUGAL x CROÁCIA
PORTUGALx CROÁCIA - 3 de julho de 2026, à 01h00, em Toronto
SUÍÇA-ARGÉLIA
SUÍÇA x ARGÉLIA – 3 de julho de 2026, às 5h, em Vancouver
AUSTRÁLIA-EGITO
AUSTRÁLIAx EGITO - 3 de julho de 2026, às 20h, em Dallas
ARGENTINA-CABO VERDE
ARGENTINA x CABO VERDE - 4 de julho de 2026, às 00h00, em Miami
COLÔMBIA x GANA
COLÔMBIA x GANA – 4 de julho de 2026, às 03h30, em Kansas City