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cm grafica mondiali 2026

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Copa do Mundo de 2026, todos os confrontos das oitavas de final: a primeira partida é África do Sul x Canadá; contra quem jogam Argentina, França, Alemanha, Inglaterra, Portugal e Espanha

Copa do Mundo

Todas as 16 partidas programadas de 28 de junho a 4 de julho

Com as últimas seis partidas da fase de grupos, disputadas entre o final da noite de ontem e a madrugada italiana, finalmente temos os nomes de todas as seleções classificadas para as oitavas de final da edição de 2026 da Copa do Mundo: Passam para a fase de mata-mata: MÉXICO, ÁFRICA DO SUL (grupo A), SUÍÇA, CANADÁ, BÓSNIA (grupo B), BRASIL, MARROCOS (grupo C), EUA, AUSTRÁLIA, PARAGUAI (grupo D), ALEMANHA-COSTA DO MARFIM, EQUADOR (grupo E), HOLANDA, JAPÃO, SUÉCIA (grupo F), BÉLGICA, EGITO (grupo G), ESPANHA, CABO VERDE (grupo H), FRANÇA, NORUEGA, SENEGAL (grupo I), ARGENTINA, ÁUSTRIA, ARGÉLIA (grupo J), COLÔMBIA, PORTUGAL, REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO CONGO (grupo K), INGLATERRA, CROÁCIA, GANA (grupo L).

  • VAMOS COMEÇAR AGORA MESMO

    Mal deu tempo de arquivar os últimos resultados da primeira fase da competição e já é hora de mergulhar nas primeiras partidas válidas para as oitavas de final. As duas primeiras seleções a disputarem uma vaga entre as 16 melhores serão a África do Sul e o Canadá, que se enfrentarão no domingo, 28 de junho, às 21h, em Los Angeles. A última partida das oitavas de final será entre Colômbia e Gana, marcada para as 3h da madrugada de sábado, 4 de julho, em Kansas City.


    Veja a programação completa

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  • ÁFRICA DO SUL-CANADÁ

    ÁFRICA DO SULx CANADÁ - 28 de junho de 2026, às 21h, em Los Angeles

  • BRASIL JAPÃO

    BRASILx JAPÃO – 29 de junho de 2026, às 19h, em Houston


  • ALEMANHA x PARAGUAI

    ALEMANHA x PARAGUAI – 29 de junho de 2026, às 22h30, em Boston


  • HOLANDA-MARROCOS

    HOLANDAx MARROCOS – 30 de junho de 2026, às 03h00, em Monterrey

  • COSTA DO MARFIM-NORUEGA

    COSTA DO MARFIMx NORUEGA - 30 de junho de 2026, às 19h, em Dallas

  • FRANÇA x SUÉCIA

    FRANÇA x SUÉCIA – 30 de junho de 2026, às 23h, em Nova York/Nova Jersey

  • MÉXICO-EQUADOR

    MÉXICO-EQUADOR - 1º de julho de 2026, às 03h00, na Cidade do México

  • INGLATERRA x RD DO CONGO

    INGLATERRA x RD DO CONGO – 1º de julho de 2026, às 18h, em Atlanta


  • BÉLGICA x SENEGAL

    BÉLGICAx SENEGAL - 1º de julho de 2026, às 22h, em Seattle


  • ESTADOS UNIDOS-BÓSNIA

    ESTADOS UNIDOS-BÓSNIA - 2 de julho de 2026, às 02h00, em São Francisco

  • ESPANHA-ÁUSTRIA

    ESPANHAx ÁUSTRIA – 2 de julho de 2026, às 21h, em Los Angeles


  • PORTUGAL x CROÁCIA

    PORTUGALx CROÁCIA - 3 de julho de 2026, à 01h00, em Toronto

  • SUÍÇA-ARGÉLIA

    SUÍÇA x ARGÉLIA - 3 de julho de 2026, às 5h, em Vancouver

  • AUSTRÁLIA-EGITO

    AUSTRÁLIAx EGITO – 3 de julho de 2026, às 20h, em Dallas

  • ARGENTINA-CABO VERDE

    ARGENTINA x CABO VERDE - 4 de julho de 2026, às 00h00, em Miami

  • COLÔMBIA x GANA

    COLÔMBIA x GANA – 4 de julho de 2026, às 03h30, em Kansas City