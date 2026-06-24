Copa do Mundo de 2026, tabela do torneio: quais terceiros colocados dos grupos avançam atualmente e quais são os confrontos nas oitavas de final? Classificação dos terceiros colocados, possíveis combinações para a fase das 32 e adversários da Alemanha

No total, existem 495 (!) combinações diferentes para determinar quais oito nações permanecerão no torneio até o final. Para cada uma dessas combinações, a FIFA definiu uma regra fixa que determina o andamento do torneio e, entre outras coisas, evita que confrontos já ocorridos na fase de grupos se repitam nas primeiras rodadas da fase eliminatória. A decisão é calculada, em última instância, por um computador programado para todas as eventualidades.

Por isso, na árvore do torneio, também são listados vários adversários para os terceiros colocados dos grupos, que enfrentarão os respectivos oito vencedores de grupo. No caso da Alemanha, por exemplo, são as equipes que ficaram em terceiro lugar nos grupos A, B, C, D e F. Assim, surgem também diferentes probabilidades. Na verdade, é muito mais provável que a seleção alemã enfrente, nas oitavas de final, o terceiro colocado do Grupo C ou D do que o do Grupo A, B ou F.

Aqui vocês encontram uma lista detalhada das probabilidades de adversários da seleção alemã. Na seção a seguir, mostramos quais confrontos nos aguardariam nas oitavas de final, de acordo com a situação atual...