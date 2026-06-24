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Around FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Copa do Mundo de 2026, tabela do torneio: quais terceiros colocados dos grupos avançam atualmente e quais são os confrontos nas oitavas de final? Classificação dos terceiros colocados, possíveis combinações para a fase das 32 e adversários da Alemanha

Copa do Mundo
Alemanha

A fase de grupos da Copa do Mundo está chegando rapidamente ao fim. Em seguida, pela primeira vez na história, teremos as oitavas de final. Mas quais seleções se enfrentarão nessa fase? A nova regra que permite a classificação das oito melhores terceiras colocadas, que agora também avançam para a fase eliminatória, complica o sistema. Aqui vocês ficarão por dentro de quais seleções em terceiro lugar estariam, atualmente, classificadas e quais combinações ou confrontos surgirão para a fase das 32 melhores.

Com o aumento do número de seleções participantes para 48, pela primeira vez em uma Copa do Mundo será disputada uma fase de oitavas de final. Isso também significa que, além dos primeiros e segundos colocados de cada grupo, um total de oito terceiros colocados avançarão para a fase eliminatória. A decisão será tomada com base em um ranking externo. 

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Veja a seguir como está atualmente a tabela das seleções em terceiro lugar, quais combinações são possíveis na fase das 32 e contra quem a Alemanha poderá enfrentar. 

  • Copa do Mundo de 2026, tabela do torneio: quais terceiros colocados avançam atualmente e quais são os confrontos nas oitavas de final? Classificação dos terceiros colocados – a tabela

    A classificação das equipes que terminaram em terceiro lugar na tabela separada é determinada, sem surpresa, principalmente pelos pontos acumulados na fase de grupos. Em seguida, a ponderação é a seguinte: 

    • Diferença de gols e maior número de gols marcados: critérios já conhecidos da Bundesliga. 
    • Classificação de fair play: para isso, o menor número de pontos negativos é decisivo. É atribuído um ponto negativo por cartão amarelo, três por cartão amarelo-vermelho e quatro por cartão vermelho. Quem receber um cartão amarelo e um vermelho em uma mesma partida acumula cinco pontos negativos para seu país.
    • Ranking Mundial da FIFA: se isso não for suficiente, considera-se a posição no ranking mundial. Em caso de empate, são consideradas as posições anteriores no ranking até que se chegue a uma decisão.
      • Tabela atual dos terceiros colocados dos grupos (em 24 de junho de 2026): Posição
    • SeleçãoGrupoJogosGolsPontos
      1Bósnia e HerzegovinaB35 a 64
      2SuéciaF26 a 63
      3EscóciaC21 a 13
      4CroáciaL23 a 43
      5ArgéliaJ22 a 43
      6ParaguaiD22 a 43
      7Cabo VerdeH22 a 22
      8BélgicaG21 a 12
       /    
      9República TchecaA22 a 31
      10República Democrática do CongoK21 a 21
      11EquadorE20 a 11
      12SenegalI23 a 60
    • Aqui vocês encontram a classificação de todos os doze grupos da Copa do Mundo.
    • Publicidade
  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Copa do Mundo de 2026, tabela do torneio: quais terceiros colocados das grupos avançam atualmente e quais são os confrontos nas oitavas de final? Possíveis cenários para a fase das 32 e possíveis adversários da Alemanha

    No total, existem 495 (!) combinações diferentes para determinar quais oito nações permanecerão no torneio até o final. Para cada uma dessas combinações, a FIFA definiu uma regra fixa que determina o andamento do torneio e, entre outras coisas, evita que confrontos já ocorridos na fase de grupos se repitam nas primeiras rodadas da fase eliminatória. A decisão é calculada, em última instância, por um computador programado para todas as eventualidades. 

    Por isso, na árvore do torneio, também são listados vários adversários para os terceiros colocados dos grupos, que enfrentarão os respectivos oito vencedores de grupo. No caso da Alemanha, por exemplo, são as equipes que ficaram em terceiro lugar nos grupos A, B, C, D e F. Assim, surgem também diferentes probabilidades. Na verdade, é muito mais provável que a seleção alemã enfrente, nas oitavas de final, o terceiro colocado do Grupo C ou D do que o do Grupo A, B ou F. 

    Aqui vocês encontram uma lista detalhada das probabilidades de adversários da seleção alemã. Na seção a seguir, mostramos quais confrontos nos aguardariam nas oitavas de final, de acordo com a situação atual...

  • Copa do Mundo de 2026, tabela do torneio: quais terceiros colocados das chaves avançam atualmente e quais são os confrontos nas oitavas de final? Possíveis confrontos na fase das 32 equipes

    • Possíveis confrontos nas oitavas de final da Copa do Mundo – Situação em 24 de junho:
    Data (CET)ConfrontoConfronto
    28 de junho, 21hCoreia do Sul x Canadá2º colocado do Grupo A x 2º colocado do Grupo B 
    29 de junho, 19hBrasil x Japão 1º colocado do Grupo C x 2º colocado do Grupo F
    29 de junho, 22h30Alemanha x Paraguai1º colocado do Grupo E x 3º colocado dos Grupos A/B/C/D/F
    30 de junho, 3hHolanda x Marrocos1º colocado do Grupo F x 2º colocado do Grupo C
    30 de junho, 19hCosta do Marfim x Noruega2º colocado do Grupo E x 2º colocado do Grupo I
    30 de junho, 23hFrança x Suécia1º colocado do Grupo I x 3º colocado dos Grupos C/D/F/G/H
    1º de julho, 3hMéxico x Escócia1º colocado do Grupo A x 3º colocado do Grupo C/E/F/H/I
    1º de julho, 18hInglaterra x Argélia1º colocado do Grupo L x 3º colocado do Grupo E/H/I/J/K
    1º de julho, 22hEgito x Cabo Verde1º colocado do Grupo G x 3º colocado do Grupo A/E/H/I/J
    2 de julho, 2hEUA x Bósnia-Herzegovina1º colocado do Grupo D x 3º colocado do Grupo B/E/F/I/J
    2 de julho, 21hEspanha x Áustria1º colocado do Grupo H x 2º colocado do Grupo J
    3 de julho, 1hPortugal x Gana2º colocado do Grupo K x 2º colocado do Grupo L
    3 de julho, 5hSuíça x Bélgica1º colocado do Grupo B x 3º colocado dos Grupos E/F/G/I/J
    3 de julho, 20hAustrália x Irã2º colocado do Grupo D x 2º colocado do Grupo G
    4 de julho, 0hArgentina x Uruguai1º colocado do Grupo J x 2º colocado do Grupo H
    4 de julho, 3h30Colômbia x Croácia1º colocado do Grupo K x 3º colocado dos Grupos D/E/I/J/L
    • As seleções que ficaram em terceiro lugar estão em negrito
  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Copa do Mundo de 2026, tabela do torneio: quais terceiros colocados avançam atualmente e quais são os confrontos nas oitavas de final? Classificação dos terceiros colocados, possíveis combinações para a fase das oitavas de final e adversários da Alemanha — transmissão na TV aberta e ao vivo pela internet

    A transmissão das oitavas de final continuará sendo dividida entre a ARD e a ZDF, na televisão pública, e a MagentaTV, que transmite todos os jogos da Copa do Mundo ao vivo. 

    No entanto, o canal da Telekom terá seis partidas exclusivas na fase das 32 últimas equipes. 

    A MagentaTV transmite todos os jogos da Copa do Mundo aovivo. Inscreva-se agora

  • Copa do Mundo de 2026, tabela do torneio: quais terceiros colocados dos grupos avançam atualmente e quais são os confrontos nas oitavas de final? Classificação dos terceiros colocados, possíveis cenários para a fase das oitavas de final e adversários da Alemanha — visão geral de todos os grupos

    Grupo AMéxicoÁfrica do SulCoreia do SulRepública Tcheca
    Grupo BCanadáSuíçaBósnia-HerzegovinaCatar
    Grupo CBrasilMarrocosEscóciaHaiti
    Grupo DEUATurquiaParaguaiAustrália
    Grupo EAlemanhaEquadorCosta do MarfimCuraçao
    Grupo FPaíses BaixosJapãoSuéciaTunísia
    Grupo GBélgicaEgitoIrãNova Zelândia
    Grupo HEspanhaUruguaiArábia SauditaCabo Verde
    Grupo IFrançaSenegalNoruegaIraque
    Grupo JArgentinaÁustriaArgéliaJordânia
    Grupo KPortugalColômbiaUzbequistãoRepública Democrática do Congo
    Grupo LInglaterraCroáciaGanaPanamá
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