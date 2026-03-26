Com a chegada do início da primavera, é hora de pensar na Copa do Mundo de 2026: os grupos estão quase completos, aguardando-se apenas as repescagens que acontecerão nos próximos dias; portanto, toda a atenção estará voltada para as listas de convocados que as 48 seleções participantes deverão enviar à FIFA.
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Copa do Mundo de 2026: quando serão divulgadas as pré-convocatórias e as convocatórias, e quantos jogadores serão convocados para cada seleção
INFORMAÇÕES
A Fifa confirmou oficialmente que as convocações para a Copa do Mundo serão ampliadas para 26 jogadores. Isso, multiplicado por 48 seleções, resulta em 1.248 jogadores. As pré-convocações, listas com 35 a 55 jogadores, estão previstas para 11 de maio, e as convocações definitivas para 30 de maio. Esperamos que 26 desses 1.248 jogadores sejam italianos.
RUMO AO INÍCIO DO EVENTO
A lista preliminar, portanto, será divulgada um mês antes do jogo entre México e África do Sul, a partida de abertura do torneio. Quando as listas forem oficializadas, em 30 de maio, faltarão menos de duas semanas para o dia 11 de junho.