Os 48 participantes da próxima Copa do Mundo foram divididos em quatro chaves diferentes com base na classificação atualizada no ranking mundial. Assim, o sorteio para a fase de grupos foi composto por quatro chaves, cada uma com doze seleções.
No pote 1, os três anfitriões – EUA, Canadá e México – já estavam definidos. As vagas restantes foram atribuídas com base no atual ranking mundial da FIFA. Entre elas estava também a Alemanha, após ter vencido o grupo nas eliminatórias – uma vantagem, pois assim a seleção alemã evitou certamente enfrentar potências como a Argentina ou a França na fase de grupos.
A Alemanha acabou ficando em um grupo difícil, no qual o objetivo claro, naturalmente, deve ser a classificação para a fase eliminatória. A seleção do técnico Julian Nagelsmann estreia no dia 14 de junho contra Curaçao; seis dias depois, vem o confronto com a Costa do Marfim. Para encerrar a fase de grupos, a seleção alemã enfrenta o Equador no dia 25 de junho.