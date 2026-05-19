Copa do Mundo de 2026: quais países já estão classificados e quais estreiam no torneio? Participantes, calendário, sorteio, formato, fase de grupos, adversários da Alemanha

Em 2026, a Copa do Mundo será disputada nos EUA, no Canadá e no México, pela primeira vez com um total de 48 seleções. Mas quais países se classificaram? O SPOX revela tudo para vocês!

No verão de 2026, a Copa do Mundo da FIFA será disputada nos Estados Unidos, no Canadá e no México. O sorteio das chaves já ocorreu em dezembro de 2025, e todos os participantes da fase final — que, pela primeira vez, contará com 48 seleções — já estão definidos.

O SPOX revela quais nações se classificaram e quais participantes estarão na competição pela primeira vez.

  • Copa do Mundo de 2026: quais países já se classificaram e quais estreiam na competição? - Participantes

    Nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, 45 países garantiram sua vaga na fase final; os três anfitriões — EUA, México e Canadá — já estavam classificados de antemão.

    Na Ásia, o Japão se destacou logo no início e foi a primeira seleção a garantir sua vaga na Copa do Mundo pelas chaves de qualificação. Na Europa, a Inglaterra assumiu a liderança graças a uma campanha perfeita com seis vitórias em seis jogos, seguida de perto pela vice-campeã mundial França. A Alemanha dissipou as últimas dúvidas sobre a classificação com uma atuação convincente contra a Eslováquia. A Turquia teve que passar pela repescagem e comemorou no final de março após uma vitória sobre o Kosovo.

    Em todo o mundo, há também algumas estreias: o Uzbequistão participa pela primeira vez na história de uma Copa do Mundo. Em 5 de junho de 2025, a Jordânia também garantiu sua vaga pela primeira vez. Cabo Verde e Curaçao também podem comemorar: Curaçao se classificou pela primeira vez para um torneio da Copa do Mundo com um empate em 0 a 0 contra a Jamaica.

    • Todas as seleções classificadas
    FederaçãoPaíses
    Europa Inglaterra, França, Croácia, Portugal, Noruega, Alemanha, Holanda, Suíça, Espanha, Bélgica, Áustria, Escócia, Turquia, República Tcheca, Suécia, Bósnia-Herzegovina
    África Marrocos, Tunísia, Egito, Argélia, Gana, Cabo Verde, África do Sul, Senegal, Costa do Marfim, República Democrática do Congo
    Ásia e Austrália Japão, Irã, Uzbequistão, Jordânia, Coreia do Sul, Austrália, Catar, Arábia Saudita, Iraque
    América do Sul Argentina, Equador, Brasil, Paraguai, Uruguai, Colômbia
    América do Norte e Central EUA, México, Canadá, Curaçao, Haiti, Panamá
    Oceania Nova Zelândia
  • Copa do Mundo de 2026: quais países já estão classificados e quais estreiam na competição? - Sorteio

    O sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026 ocorreu no dia 5 de dezembro no Kennedy Center, em Washington, D.C. Nessa ocasião, foram sorteados os doze grupos da fase de grupos, que você encontra aqui em resumo:

    Grupo AMéxico, África do Sul, Coreia do Sul, República Tcheca
    Grupo BBósnia-Herzegovina, Canadá, Catar, Suíça
    Grupo CBrasil, Marrocos, Haiti, Escócia
    Grupo DTurquia, EUA, Austrália, Paraguai
    Grupo EAlemanha, Curaçao, Costa do Marfim, Equador
    Grupo FHolanda, Japão, Suécia, Tunísia
    Grupo GBélgica, Egito, Irã, Nova Zelândia
    Grupo HEspanha, Uruguai, Cabo Verde, Arábia Saudita
    Grupo IFrança, Noruega, Senegal, Iraque
    Grupo JArgentina, Áustria, Argélia, Jordânia
    Grupo KPortugal, Colômbia, República Democrática do Congo, Uzbequistão
    Grupo LInglaterra, Croácia, Gana, Panamá
    Copa do Mundo de 2026: quais países já estão classificados e quais estreiam na competição? - Formato, fase de grupos, adversários da Alemanha

    Os 48 participantes da próxima Copa do Mundo foram divididos em quatro chaves diferentes com base na classificação atualizada no ranking mundial. Assim, o sorteio para a fase de grupos foi composto por quatro chaves, cada uma com doze seleções.

    No pote 1, os três anfitriões – EUA, Canadá e México – já estavam definidos. As vagas restantes foram atribuídas com base no atual ranking mundial da FIFA. Entre elas estava também a Alemanha, após ter vencido o grupo nas eliminatórias – uma vantagem, pois assim a seleção alemã evitou certamente enfrentar potências como a Argentina ou a França na fase de grupos.

    A Alemanha acabou ficando em um grupo difícil, no qual o objetivo claro, naturalmente, deve ser a classificação para a fase eliminatória. A seleção do técnico Julian Nagelsmann estreia no dia 14 de junho contra Curaçao; seis dias depois, vem o confronto com a Costa do Marfim. Para encerrar a fase de grupos, a seleção alemã enfrenta o Equador no dia 25 de junho.

  • Copa do Mundo de 2026: Cronograma

    • Fase de grupos: 11 a 27 de junho 
    • Oitavas de final: 28 de junho a 3 de julho 
    • Oitavas de final: 4 a 7 de julho 
    • Quartas de final: 9 a 11 de julho 
    • Semifinais: 14 e 15 de julho 
    • Final: 19 de julho