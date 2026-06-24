Uma boa notícia para a seleção dos Estados Unidos e para Christian Pulisic na véspera da última partida do Grupo D contra a Turquia. O jogador do Milan, que foi obrigado a ficar de fora da partida anterior contra a Austrália, no último dia 19 de junho, devido às sequelas de uma lesão na panturrilha sofrida na estreia contra o Paraguai, está totalmente recuperado para a partida que será disputada no Los Angeles Stadium contra a equipe comandada por Vincenzo Montella.
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Copa do Mundo de 2026: os Estados Unidos recuperam Pulisic para a última partida contra a Turquia de Montella: como está o jogador do Milan
O PLANO DE POCHETTINO
Nos últimos dias, Pulisic voltou a treinar em ritmo acelerado após ter sido poupado por precaução contra a Austrália e deve voltar a ser titular na escalação que o técnico dos Estados Unidos, Mauricio Pochettino, pretende escalar contra a Turquia. Provavelmente será uma escalação com rodízio para os Estados Unidos, que já garantiram matematicamente a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo com duas vitórias em dois jogos e enfrentarão uma Turquia que está com 0 pontos e já está eliminada.
A COPA DO MUNDO DE PULISIC
Nesta Copa do Mundo em casa, Christian Pulisic disputou apenas 45 minutos, os primeiros da partida contra o Paraguai, vencida por 4 a 1 pelos EUA, causando uma excelente impressão, provocando o gol contra de Bobadilla que colocou o placar em 1 a 0 e dando também uma assistência para o primeiro gol de Balogun, antes de sentir uma dor na panturrilha que levou o técnico Pochettino a deixá-lo no vestiário após o intervalo e substituí-lo por Berhalter.