Copa do Mundo de 2026: os Estados Unidos recuperam Pulisic para a última partida contra a Turquia de Montella: como está o jogador do Milan

Nos últimos dias, Pulisic voltou a treinar em ritmo acelerado após ter sido poupado por precaução contra a Austrália e deve voltar a ser titular na escalação que o técnico dos Estados Unidos, Mauricio Pochettino, pretende escalar contra a Turquia. Provavelmente será uma escalação com rodízio para os Estados Unidos, que já garantiram matematicamente a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo com duas vitórias em dois jogos e enfrentarão uma Turquia que está com 0 pontos e já está eliminada.