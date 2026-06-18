A primeira rodada da fase de grupos ampliada da Copa do Mundo já ficou para trás. A primeira série de 24 partidas deixou como legado uma série de atuações espetaculares, que tiveram como protagonistas várias das estrelas mais esperadas (Mbappé, Haaland, Messi e Kane não decepcionaram), mas também um certo número de jogadores que esperam se firmar a partir das próximas partidas e que querem aproveitar esta Copa do Mundo para se destacarem ainda mais.
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Copa do Mundo de 2026: os 5 jogadores que se destacaram após a primeira rodada: Bouaddi e Diomande impressionam, o renascimento de Balogun
Ayyoub BOUADDI (Marrocos)
Em Lille, inclusive nos palcos da Liga dos Campeões, perceberam rapidamente que tinham em mãos um meia-defensivo potencialmente marcante para sua geração. A estreia com grande impacto na Copa do Mundo, aliás diante de um grande clube histórico, deixou a todos boquiabertos pela maturidade e personalidade demonstradas. Um jogador nascido em 2007, pronto para alçar voo e desencadear uma disputa acirrada entre os principais clubes do continente europeu.
Yan DIOMANDE (Costa do Marfim)
Imparável. Às vezes, basta um simples adjetivo para definir o impacto que um jogador teve em uma partida e o quanto suas qualidades influenciaram o andamento do jogo. O ponta do Leipzig, nascido em 2006, foi uma constante dor de cabeça para a defesa do Equador, que foi furada no final da partida por uma de suas arrancadas, antes mesmo do gol de Diallo, ex-Atalanta. Na Premier League, seu provável próximo destino, já estão esfregando as mãos.
Elijah JUST (Nova Zelândia)
Para ele também era a primeira vez na Copa do Mundo e, contra o Irã, decidiu imediatamente roubar a cena e entrar para o livro dos recordes. O ponta ofensivo nascido em 2000, do Motherwell – pelo qual marcou 7 gols e deu 8 assistências no último campeonato escocês –, tornou-se, de fato, o primeiro jogador de seu país a marcar dois gols na mesma partida da Copa do Mundo. Rápido, imprevisível e frio na hora de finalizar – dois chutes e dois gols –, ele pode ser uma das revelações do torneio.
Yasin AYARI (Suécia)
Seu nome não é totalmente desconhecido, já que ele teve a sorte de atuar em um campeonato do nível da Premier League e marcou 5 gols em 66 partidas — o que, para um meio-campista central, não é nada mal. Depois de brilhar com a camisa do Brighton, o jogador nascido em 2003, de origem tunisiana, escolheu justamente a seleção norte-africana como adversária para se destacar diante do público da Copa do Mundo. Ele marcou dois gols esplêndidos e comandou de forma brilhante o meio-campo da equipe de Potter. Seu contrato vence em 2027 e pode se tornar uma oportunidade importante no mercado.
Folarin BALOGUN (Estados Unidos)
Lembram-se de quando se falava nele no Inter como possível substituto de Romelu Lukaku? Já passou algum tempo, as coisas para ele e para os nerazzurri tomaram outro rumo, mas esta Copa do Mundo — com todos os olhos voltados para ele e uma atenção especial pelo fato de ser disputada em casa — pode ser o trampolim para o renascimento do atacante do Mônaco. Na França, ele mostrou coisas interessantes, mas com pouca continuidade; já neste torneio, graças também aos dois gols com os quais derrotou o Paraguai na estreia, ele quer tentar roubar a cena para voltar a ser o alvo dos desejos de um time de alto nível.