Copa do Mundo de 2026: os 5 jogadores que se destacaram após a primeira rodada: Bouaddi e Diomande impressionam, o renascimento de Balogun

Lembram-se de quando se falava nele no Inter como possível substituto de Romelu Lukaku? Já passou algum tempo, as coisas para ele e para os nerazzurri tomaram outro rumo, mas esta Copa do Mundo — com todos os olhos voltados para ele e uma atenção especial pelo fato de ser disputada em casa — pode ser o trampolim para o renascimento do atacante do Mônaco. Na França, ele mostrou coisas interessantes, mas com pouca continuidade; já neste torneio, graças também aos dois gols com os quais derrotou o Paraguai na estreia, ele quer tentar roubar a cena para voltar a ser o alvo dos desejos de um time de alto nível.