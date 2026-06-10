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Copa do Mundo de 2026, jogo de abertura: por que o México, e não os EUA, abre a Copa do Mundo? Local, estádio, horário, transmissão pela TV aberta e transmissão ao vivo

Copa do Mundo
México x África do Sul
México
África do Sul

Na quinta-feira, a Copa do Mundo finalmente começa. Mas por que a partida de abertura será no México e não em um dos países co-anfitriões, os EUA ou o México? O SPOX esclarece e explica como você pode assistir ao jogo ao vivo pela TV aberta e por transmissão ao vivo.

Na quinta-feira, 11 de junho, finalmente chega o grande dia: começa a Copa do Mundo no México, nos EUA e no Canadá! A partida de abertura será disputada entre México e África do Sul — assim como aconteceu há 16 anos na Copa do Mundo da África do Sul. 

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Mas por que o México abre a Copa do Mundo — e não os EUA ou o Canadá? A seguir, você terá a explicação. 

  • Copa do Mundo de 2026, jogo de abertura: por que o México, e não os EUA, abre a Copa do Mundo? Local, estádio, horário, transmissão pela TV aberta e transmissão ao vivo

    A resposta à pergunta é bastante óbvia. Como os EUA sediarão a maior parte dos jogos do torneio, incluindo a final, os três co-anfitriões e a FIFA concordaram em deixar o México dar o pontapé inicial. Além disso, entre os três anfitriões, o México possui, de longe, a história mais rica no futebol. A partida será disputada em um gramado lendário. 

    O México e a África do Sul se enfrentarão no Estádio Azteca, na Cidade do México. O local é considerado uma das mais lendárias catedrais do futebol do mundo. Já em 1970 e 1986, a partida de abertura foi realizada aqui. É, portanto, o primeiro estádio do mundo a sediar pela terceira vez a primeira partida de uma Copa do Mundo. 

    Por sua vez, o Canadá, em Toronto contra a Bósnia-Herzegovina, e os EUA, em Los Angeles contra o Paraguai, também realizarão seus próprios jogos de estreia em casa, incluindo cerimônias, nos dias seguintes. Um resumo:

    • 11 de junho, 21h (CET): México x África do Sul
    • 12 de junho, 21h (CET): Canadá x Bósnia-Herzegovina
    • 13 de junho, 3h (CET): EUA x Paraguai
    • Publicidade
  • AztekenstadionGetty Images

    Copa do Mundo de 2026, jogo de abertura: por que o México, e não os EUA, abre a Copa do Mundo? Local, estádio, horário, transmissão pela TV aberta e ao vivo pela internet - Transmissão pela TV aberta e ao vivo pela internet

    Na Alemanha, há duas opções para assistir ao vivo ao jogo entre México e África do Sul. Uma delas é na TV aberta.

    A ZDF transmitirá tanto a cerimônia de abertura quanto os 90 minutos de futebol ao vivo na TV aberta. Você pode acompanhar tudo ao vivo pela transmissão ao vivo no site sportstudio.de.

    Além disso, a MagentaTV também está na jogada. Ao contrário da ARD e da ZDF, a emissora da Telekom tem todos os jogos da Copa do Mundo ao vivo em sua programação, sendo 44 deles com exclusividade. Encontre todas as informações aqui. 

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  • Copa do Mundo de 2026, jogo de abertura: por que o México, e não os EUA, abre a Copa do Mundo? Local, estádio, horário, transmissão pela TV aberta e ao vivo pela internet — o calendário da fase de grupos

    DataHorário (CET)PartidaGrupoTransmissão
    11/0621hMéxico – África do SulAMagentaTV, ZDF
    12/064hCoreia do Sul – República TchecaAMagentaTV
    12/0621hCanadá – Bósnia e HerzegovinaBMagentaTV, ARD
    13/063hEUA – ParaguaiDMagentaTV
    13/0621hCatar – SuíçaBMagentaTV, ZDF
    14/060hBrasil – MarrocosCMagentaTV, ZDF
    14/063hHaiti – EscóciaCMagentaTV, ARD
    14/066hAustrália – TurquiaDMagentaTV
    14/0619hAlemanha – CuraçaoEMagentaTV, ARD
    14/0622hHolanda – JapãoFMagentaTV
    15/061hCosta do Marfim – EquadorEMagentaTV, ARD
    15/064hSuécia – TunísiaFMagentaTV
    15/0618hEspanha – Cabo VerdeHMagentaTV, ARD
    15/0621hBélgica – EgitoGMagentaTV, ARD
    16/060hArábia Saudita – UruguaiHMagentaTV, ZDF
    16/063hIrã – Nova ZelândiaGMagentaTV, ZDF
    16/0621hFrança – SenegalIMagentaTV
    17/060hIraque – NoruegaIMagentaTV
    17/063hArgentina – ArgéliaJMagentaTV, ARD
    17/066hÁustria – JordâniaJMagentaTV, ZDF
    17/0619hPortugal – República Democrática do CongoKMagentaTV, ZDF
    17/0622hInglaterra – CroáciaLMagentaTV, ZDF
    18/061hGana – PanamáLMagentaTV
    18/064hUzbequistão – ColômbiaKMagentaTV
    18/0618hRepública Tcheca – África do SulAMagentaTV, ZDF
    18/0621hSuíça – Bósnia e HerzegovinaBMagentaTV
    19/060hCanadá – CatarBMagentaTV
    19/061hMéxico – Coreia do SulAMagentaTV
    19/0621hEUA – AustráliaDMagentaTV, ARD
    20/060hEscócia – MarrocosCMagentaTV
    20/062h30Brasil – HaitiCMagentaTV
    20/065hTurquia – ParaguaiDMagentaTV
    20/0619hHolanda – SuéciaFMagentaTV, ZDF
    20/0622hAlemanha – Costa do MarfimEMagentaTV, ZDF
    21/062hEquador – CuraçaoEMagentaTV
    21/066hTunísia – JapãoFMagentaTV
    21/0618hEspanha – Arábia SauditaHMagentaTV
    21/0621hBélgica – IrãGMagentaTV, ZDF
    22/060hUruguai – Cabo VerdeHMagentaTV
    22/063hNova Zelândia – EgitoGMagentaTV
    22/0619hArgentina – ÁustriaJMagentaTV, ARD
    22/0623hFrança – IraqueIMagentaTV, ARD
    23/062hNoruega – SenegalIMagentaTV
    23/063hJordânia – ArgéliaJMagentaTV
    23/0619hPortugal – UzbequistãoKMagentaTV, ARD
    23/0622hInglaterra – GanaLMagentaTV, ARD
    24/061hPanamá – CroáciaLMagentaTV
    24/064hColômbia – República Democrática do CongoKMagentaTV
    24/0621hSuíça – CanadáBMagentaTV, ARD
    24/0621hBósnia e Herzegovina – CatarBMagentaTV
    25/060hEscócia – BrasilCMagentaTV
    25/060hMarrocos – HaitiCMagentaTV, ZDF
    25/063hRepública Tcheca – MéxicoAMagentaTV
    25/063hÁfrica do Sul – Coreia do SulAMagentaTV
    25/0622hEquador – AlemanhaEMagentaTV, ARD
    25/0622hCuraçao – Costa do MarfimEMagentaTV
    26/061hTunísia – HolandaFMagentaTV, ARD
    26/061hJapão – SuéciaFMagentaTV
    26/064hTurquia – EUADMagentaTV
    26/064hParaguai – AustráliaDMagentaTV, ARD
    26/0621hNoruega – FrançaIMagentaTV, ZDF
    26/0621hSenegal – IraqueIMagentaTV
    27/062hUruguai – EspanhaHMagentaTV
    27/062hCabo Verde – Arábia SauditaHMagentaTV, ARD
    27/065hNova Zelândia – BélgicaGMagentaTV
    27/065hEgito – IrãGMagentaTV
    27/0623hPanamá – InglaterraLMagentaTV
    27/0623hCroácia – GanaLMagentaTV, ZDF
    28/061h30Colômbia – PortugalKMagentaTV, ZDF
    28/061h30República Democrática do Congo – UzbequistãoKMagentaTV
    28/064hJordânia – ArgentinaJMagentaTV
    28/064hArgélia – ÁustriaJMagentaTV
  • Mexiko FansGetty Images

    Copa do Mundo de 2026, jogo de abertura: por que o México, e não os EUA, abre a Copa do Mundo? Local, estádio, horário, transmissão pela TV aberta e ao vivo pela internet – os grupos

    Grupo AMéxicoÁfrica do SulCoreia do SulRepública Tcheca
    Grupo BCanadáSuíçaBósnia-HerzegovinaCatar
    Grupo CBrasilMarrocosEscóciaHaiti
    Grupo DEUATurquiaParaguaiAustrália
    Grupo EAlemanhaEquadorCosta do MarfimCuraçao
    Grupo FPaíses BaixosJapãoSuéciaTunísia
    Grupo GBélgicaEgitoIrãNova Zelândia
    Grupo HEspanhaUruguaiArábia SauditaCabo Verde
    Grupo IFrançaSenegalNoruegaIraque
    Grupo JArgentinaÁustriaArgéliaJordânia
    Grupo KPortugalColômbiaUzbequistãoRepública Democrática do Congo
    Grupo LInglaterraCroáciaGanaPanamá
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