Copa do Mundo de 2026, jogo de abertura: por que o México, e não os EUA, abre a Copa do Mundo? Local, estádio, horário, transmissão pela TV aberta e transmissão ao vivo

A resposta à pergunta é bastante óbvia. Como os EUA sediarão a maior parte dos jogos do torneio, incluindo a final, os três co-anfitriões e a FIFA concordaram em deixar o México dar o pontapé inicial. Além disso, entre os três anfitriões, o México possui, de longe, a história mais rica no futebol. A partida será disputada em um gramado lendário.

O México e a África do Sul se enfrentarão no Estádio Azteca, na Cidade do México. O local é considerado uma das mais lendárias catedrais do futebol do mundo. Já em 1970 e 1986, a partida de abertura foi realizada aqui. É, portanto, o primeiro estádio do mundo a sediar pela terceira vez a primeira partida de uma Copa do Mundo.

Por sua vez, o Canadá, em Toronto contra a Bósnia-Herzegovina, e os EUA, em Los Angeles contra o Paraguai, também realizarão seus próprios jogos de estreia em casa, incluindo cerimônias, nos dias seguintes. Um resumo: