Copa do Mundo de 2026, Espanha: por que ninguém canta o hino nacional espanhol?

Na história, o hino é mencionado pela primeira vez em 1761 no "Libro de Ordenanza de los toques militares de la Infantería Española" (Livro de Regulamento dos Sinais Militares da Infantaria Espanhola), de Manuel de Espinosa de los Monteros, sob o título "Marcha Granadera" (Marcha dos Granadeiros).
Depois que a “Marcha Real” foi substituída pelo “Himno de Riego” durante a Segunda República (1930-1939), o ex-ditador Francisco Franco reintroduziu “La Marcha Real”. Durante sua ditadura (1939-1975), o hino nacional era cantado, em parte, com versos do poeta José María Pemán. No entanto, o texto não foi adotado posteriormente.
A “Marcha Real” não tem letra oficial há mais de 250 anos. Extraoficialmente, frequentemente eram adicionadas letras que muitas vezes alcançavam grande popularidade.
Assim, em 2018, a cantora pop Marta Sánchez fez uma nova tentativa de escrever uma letra, que foi elogiada com entusiasmo pelo primeiro-ministro Mariano Rajoy, mas que, entre colegas músicos e na imprensa, encontrou mais rejeição. Também em 2018, o cantor e compositor Alejandro Abad apresentou outra proposta de letra.