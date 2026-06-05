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Christian Guinin

Traduzido por

Copa do Mundo de 2026, Espanha: por que ninguém canta o hino nacional espanhol?

Alemanha
Espanha
Copa do Mundo

Na próxima Copa do Mundo de 2026, será obrigatório tocar os hinos nacionais das respectivas seleções antes dos jogos. Na maioria das vezes, os jogadores cantam o hino em voz alta; no entanto, isso não acontece nos jogos em que a Espanha participa.

A razão para não cantarem o hino da Espanha é bastante simples. Como um dos poucos hinos nacionais da Europa, a “Marcha Real”, nome oficial da canção, não tem letra.

Além dos países do sul da Europa, apenas San Marino, Bósnia-Herzegovina e Kosovo, no continente europeu, também não possuem letra.

  • Copa do Mundo de 2026, Espanha: Por que ninguém canta o hino nacional espanhol? – A história da “Marcha Real”

    Na história, o hino é mencionado pela primeira vez em 1761 no "Libro de Ordenanza de los toques militares de la Infantería Española" (Livro de Regulamento dos Sinais Militares da Infantaria Espanhola), de Manuel de Espinosa de los Monteros, sob o título "Marcha Granadera" (Marcha dos Granadeiros).

    Depois que a “Marcha Real” foi substituída pelo “Himno de Riego” durante a Segunda República (1930-1939), o ex-ditador Francisco Franco reintroduziu “La Marcha Real”. Durante sua ditadura (1939-1975), o hino nacional era cantado, em parte, com versos do poeta José María Pemán. No entanto, o texto não foi adotado posteriormente.

    A “Marcha Real” não tem letra oficial há mais de 250 anos. Extraoficialmente, frequentemente eram adicionadas letras que muitas vezes alcançavam grande popularidade.

    Assim, em 2018, a cantora pop Marta Sánchez fez uma nova tentativa de escrever uma letra, que foi elogiada com entusiasmo pelo primeiro-ministro Mariano Rajoy, mas que, entre colegas músicos e na imprensa, encontrou mais rejeição. Também em 2018, o cantor e compositor Alejandro Abad apresentou outra proposta de letra.

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  • Copa do Mundo de 2026, Espanha: Por que ninguém canta o hino nacional espanhol? – Os fatos sobre a “Marcha Real”

    • Nome do hino: Marcha Real
    • Compositor: Manuel de Espinosa
    • Ano de introdução: 1770
    • Duração: 1:02 minutos

  • Copa do Mundo de 2026: datas e horários do torneio

    DataEvento
    Quinta-feira, 11 de junho de 2026, 21hJogo de abertura da Copa do Mundo de 2026 na Cidade do México
    Segunda-feira, 15 de junho de 2026, 18hEspanha x Cabo Verde
    Domingo, 21 de junho de 2026, 18hEspanha x Arábia Saudita
    Sábado, 27 de junho de 2026, 2hUruguai x Espanha
    Domingo, 19 de julho de 2026, 21hFinal da Copa do Mundo de 2026 em Nova Jersey