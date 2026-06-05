Copa do Mundo de 2026, Espanha: por que ninguém canta o hino nacional espanhol?

Na próxima Copa do Mundo de 2026, será obrigatório tocar os hinos nacionais das respectivas seleções antes dos jogos. Na maioria das vezes, os jogadores cantam o hino em voz alta; no entanto, isso não acontece nos jogos em que a Espanha participa.

A razão para não cantarem o hino da Espanha é bastante simples. Como um dos poucos hinos nacionais da Europa, a “Marcha Real”, nome oficial da canção, não tem letra.

Além dos países do sul da Europa, apenas San Marino, Bósnia-Herzegovina e Kosovo, no continente europeu, também não possuem letra.