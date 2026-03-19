Copa do Mundo de 2026: boicote do Irã aos EUA? Infantino: “A FIFA não pode resolver conflitos geopolíticos, continuaremos a promover a paz”

O presidente da FIFA não se mostra particularmente preocupado com o conflito no Oriente Médio à medida que se aproxima a Copa do Mundo nos EUA

O conflito no Oriente Médio entre o Irã e os EUA continua sendo assunto em destaque e afeta diretamente também o mundo do futebol, já que, daqui a alguns meses, terá início a Copa do Mundo, que será realizada justamente na América, entre os EUA, o Canadá e o México.

Há apenas alguns dias, o ministro do Esporte iraniano, Ahmad Donjamali,anunciou que o Irã não participaria da competição mundial. Este foi seu comunicado, em referência aos ataques dos Estados Unidos e de Israel que levaram à morte do aiatolá Khamenei: “Visto que este governo corrupto assassinou nosso líder, não temos nenhuma intenção de participar da Copa do Mundo”.

  • MUDANÇA DE ROTAS

    Após as declarações do ministro iraniano, porém, houve uma reviravolta por parte da FFIRI (Federação Iraniana de Futebol), que voltou atrás e confirmou que pretende participar da Copa do Mundo, solicitando, no entanto, que as partidas sejam disputadas no México. O presidente da FFIRI, Mehdi Taj, foi categórico sobre a questão e declarou: “Vamos nos preparar para a Copa do Mundo. Boicotaremos os Estados Unidos, mas não a Copa do Mundo”. Vale lembrar que, atualmente, a seleção iraniana deveria disputar as partidas da fase de grupos nos Estados Unidos.

  • AS PALAVRAS DE INFANTINO

    Diante dessa situação, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, não se mostrou particularmente preocupado com a Copa do Mundo. Este foi seu comentário durante uma reunião do Conselho da FIFA em Zurique: “A FIFA não pode resolver conflitos geopolíticos, mas estamos empenhados em usar o poder do futebol e da Copa do Mundo da FIFA para construir pontes e promover a paz, pois nossos pensamentos estão com aqueles que sofrem devido às guerras em curso. A FIFA espera que todas as seleções participantes da Copa do Mundo da FIFA disputem a competição com espírito de fair play e respeito mútuo. Temos um calendário. Em breve teremos a confirmação das 48 seleções participantes e queremos que a Copa do Mundo da FIFA ocorra conforme previsto”.

