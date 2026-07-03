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Copa do Mundo, Chuteira de Ouro, Bola de Ouro, Ballon d’Or! Será que Kylian Mbappé está prestes a arrasar na conquista de troféus? Ex-jogador da seleção francesa reage a “críticas estranhas”
Mbappé lidera a disputa pela Chuteira de Ouro da Copa do Mundo ao lado de Messi
Mbappé passou por duas temporadas frustrantes no Santiago Bernabéu, já que sua impressionante transferência para a Espanha como jogador sem contrato, em 2024, não saiu como planejado. Ele manteve um desempenho individual notável, marcando 86 gols pelo Real Madrid em 103 partidas.
No entanto, os títulos importantes têm-se mostrado difíceis de conquistar ao longo de duas temporadas. O jogador de 27 anos tem assistido de longe enquanto seu ex-clube, o Paris Saint-Germain, conquistou dois títulos consecutivos da Liga dos Campeões, enquanto o Barcelona vem dominando a La Liga.
As partidas pela seleção francesa têm sido um alívio para Mbappé, que continua fazendo história com os Bleus. Ele se tornou o maior artilheiro de todos os tempos da seleção, com 62 gols, e já balançou as redes seis vezes na Copa do Mundo de 2026 — o que o coloca em pé de igualdade com o maior jogador de todos os tempos da Argentina, Lionel Messi.
Outra Chuteira de Ouro — depois de ter conquistado esse prêmio no Catar 2022 — está em jogo. A França é considerada a grande favorita para reconquistar o título mundial que conquistou pela última vez em 2018 e que esteve agonizantemente perto de defender no Oriente Médio. Se a seleção sair vitoriosa, seu capitão poderá ser eleito o Melhor Jogador do Torneio. Ele também seria um dos principais candidatos a conquistar a Bola de Ouro pela primeira vez.
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Será que o “Galáctico” francês Mbappé vai arrasar na conquista de troféus?
Questionado sobre se Mbappé pode arrasar na conquista de títulos, o ex-jogador da seleção francesa Saha — em entrevista concedida ao GOAL por cortesia do Freebets.com, o site que reúne os melhores sites de apostas — disse: “Parece que sim. Ele pode ter ficado de fora da La Liga e da Liga dos Campeões, mas, sim, ele está nesse modo de ‘vingança’ e isso combina muito bem com ele.
“Ele também passa a impressão de ser um capitão muito legal, que conseguiu fazer com que os outros jogadores joguem bem. Não vejo nenhum problema com [Michael] Olise, [Ousmane] Dembélé, [Desire] Doue ou [Bradley] Barcola. Então, todas essas coisas que foram ditas sobre ele, blá blá blá, acho que ele se saiu muito bem em calar a boca dessas críticas. É impressionante; se ele continuar assim — ainda faltam pelo menos três jogos pela frente.
“Acho que, nesse ritmo, ele vai querer disputar uma final, marcar mais gols e fazer história. Desejo sinceramente o melhor para ele, porque ele enfrentou algumas críticas bem estranhas. Ele tem se saído muito bem.”
Mbappé quer saborear a glória do Ballon d'Or pela primeira vez
Mbappé tem enfrentado questionamentos sobre sua capacidade de liderar como capitão e inspirar aqueles ao seu redor. Uma série de atuações emblemáticas na América do Norte silenciou os céticos, com o “Galáctico” do Real Madrid atuando no auge de suas habilidades.
Saha já havia falado ao GOAL sobre as chances de seu compatriota conquistar a Bola de Ouro, já que sempre viu alguém passar à sua frente na disputa pelo prêmio: “Isso está começando a ser um pouco questionável do ponto de vista pessoal. Digamos que, do ponto de vista espiritual, ele parece ser uma espécie de gato preto. Então, essa é a má sorte que ele quer reverter o mais rápido possível.
“É sempre bom ver alguém ter sucesso e alcançar seus objetivos quando tem potencial. Acho que ele merece. Independentemente das críticas ao seu estilo de jogo, ele quer ter tudo.
“Toda situação precisa girar em torno dele, e essa é a prova dos grandes. Mas, às vezes, quando as coisas não dão certo, é fácil criticar. Se Cristiano [Ronaldo] não conseguisse conquistar todos esses troféus que conquistou ao longo dos anos, ele já estaria acabado há muito tempo.”
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Calendário da França: Quem Mbappé e companhia enfrentarão nas oitavas de final da Copa do Mundo
A França avançou para as oitavas de final da Copa do Mundo, com a equipe de Didier Deschamps demonstrando grande poder ofensivo e talento no ataque. O time enfrentará o Paraguai no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, neste sábado, com uma vaga nas quartas de final em jogo.
Mbappé espera liderar o ataque mais uma vez, com um jogador que já passou uma década sob os holofotes mais intensos, pronto para provar que é o melhor jogador indiscutível do planeta.
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