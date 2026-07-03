Copa do Mundo, Chuteira de Ouro, Bola de Ouro, Ballon d’Or! Será que Kylian Mbappé está prestes a arrasar na conquista de troféus? Ex-jogador da seleção francesa reage a “críticas estranhas”

Mbappé passou por duas temporadas frustrantes no Santiago Bernabéu, já que sua impressionante transferência para a Espanha como jogador sem contrato, em 2024, não saiu como planejado. Ele manteve um desempenho individual notável, marcando 86 gols pelo Real Madrid em 103 partidas.

No entanto, os títulos importantes têm-se mostrado difíceis de conquistar ao longo de duas temporadas. O jogador de 27 anos tem assistido de longe enquanto seu ex-clube, o Paris Saint-Germain, conquistou dois títulos consecutivos da Liga dos Campeões, enquanto o Barcelona vem dominando a La Liga.

As partidas pela seleção francesa têm sido um alívio para Mbappé, que continua fazendo história com os Bleus. Ele se tornou o maior artilheiro de todos os tempos da seleção, com 62 gols, e já balançou as redes seis vezes na Copa do Mundo de 2026 — o que o coloca em pé de igualdade com o maior jogador de todos os tempos da Argentina, Lionel Messi.

Outra Chuteira de Ouro — depois de ter conquistado esse prêmio no Catar 2022 — está em jogo. A França é considerada a grande favorita para reconquistar o título mundial que conquistou pela última vez em 2018 e que esteve agonizantemente perto de defender no Oriente Médio. Se a seleção sair vitoriosa, seu capitão poderá ser eleito o Melhor Jogador do Torneio. Ele também seria um dos principais candidatos a conquistar a Bola de Ouro pela primeira vez.