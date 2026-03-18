Copa do Mundo adiada? EUA estão “atrasados” nos preparativos, enquanto o novo chefe do Departamento de Segurança Interna de Donald Trump divulga informações preocupantes sobre o torneio de verão

Na quarta-feira, Mullin levantou sérias preocupações quanto à preparação do país para co-sediar o próximo torneio ao lado do México e do Canadá. Ao se dirigir aos legisladores na quarta-feira, o ex-lutador de MMA admitiu que a agência responsável pela segurança do evento está enfrentando dificuldades. A revelação ocorreu quando ele foi questionado sobre a paralisação parcial do governo, que já paralisou as operações há mais de quatro semanas. Ao abordar diretamente os preparativos de segurança, ele afirmou que o DHS está atrasado nos preparativos para a Copa do Mundo e que levará quatro meses para ficar pronto para o evento.