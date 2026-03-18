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Copa do Mundo adiada? EUA estão “atrasados” nos preparativos, enquanto o novo chefe do Departamento de Segurança Interna de Donald Trump divulga informações preocupantes sobre o torneio de verão
Mullin faz alerta sobre a Copa do Mundo em audiência no Senado
Na quarta-feira, Mullin levantou sérias preocupações quanto à preparação do país para co-sediar o próximo torneio ao lado do México e do Canadá. Ao se dirigir aos legisladores na quarta-feira, o ex-lutador de MMA admitiu que a agência responsável pela segurança do evento está enfrentando dificuldades. A revelação ocorreu quando ele foi questionado sobre a paralisação parcial do governo, que já paralisou as operações há mais de quatro semanas. Ao abordar diretamente os preparativos de segurança, ele afirmou que o DHS está atrasado nos preparativos para a Copa do Mundo e que levará quatro meses para ficar pronto para o evento.
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Impasse devido à paralisação do governo atrasa a segurança do torneio
O principal obstáculo enfrentado pelo sistema de segurança é o impasse financeiro que persiste em Washington. O departamento ficou praticamente paralisado durante o impasse, deixando órgãos essenciais, como a Agência Federal de Gestão de Emergências, sob forte pressão. Segundo Mullin, o DHS está perdendo funcionários a um ritmo alarmante devido à paralisação e ele ressaltou que levará cerca de quatro meses para treinar os novos funcionários necessários para lidar com o torneio de futebol do verão.
As tensões geopolíticas ameaçam a logística do torneio
Além dos obstáculos administrativos internos, a Copa do Mundo enfrenta crises internacionais sem precedentes que lançaram uma sombra sobre os preparativos do torneio. Após intensos ataques militares israelo-americanos em território iraniano, que eclodiram em 28 de fevereiro, a participação do Irã no torneio ampliado para 48 seleções está seriamente comprometida. A preparação da seleção nacional já foi fortemente prejudicada, com destaque para a ausência da equipe em uma reunião preparatória obrigatória da FIFA em Atlanta. Consequentemente, a Federação Iraniana de Futebol solicitou urgentemente à FIFA a transferência dos jogos do Grupo G contra Nova Zelândia, Bélgica e Egito de Los Angeles e Seattle para o México, embora a entidade que rege o futebol mundial tenha, segundo relatos, rejeitado a ideia.
A FIFA mantém-se firme quanto ao calendário
Apesar da retórica de Teerã, a FIFA parece determinada a seguir em frente. O diretor de operações, Heimo Schirgi, insistiu que o evento é “grande demais para ser adiado”, na esperança de que todas as 48 seleções participem. A possível desistência do Irã do Grupo G forçaria uma reestruturação frenética poucas semanas antes do início do torneio. A transferência desses jogos em uma fase tão tardia representa um enorme pesadelo logístico para os organizadores, ameaçando comprometer os direitos de transmissão, a venda de ingressos e os campos de treinamento das seleções.
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